張振朗與女友楊偲泳運氣夾互相催旺事業︰直情係護身符 (17:39)

張振朗近日接受商台《星光背後》訪問，表示入行14年由跑龍套開始做起，直至2015年主演《愛回家2》後才開始有穩定收入，因此十分感恩父母多年來支持自己追夢。回想那段月入6000元的日子，振朗表示︰「凌晨將軍澳收工最辛苦，坐公司車去旺角轉紅Van，返到屯門仲要行好遠至到屋企。當時起居飲食唔夠錢，好記得沈震軒帶我食日本拉麵，我一望餐牌，咁貴點算？或者佢睇穿我，於是話『我請你啦』；又有一次同朱敏瀚、樂彤出去食嘢，又係見到菜單好貴，佢哋都係講咗一句『我請你啦』。好記得呢啲畫面。當時我連凍飲加兩蚊都唔夠膽，事關第二日食飯，可能就係爭呢兩蚊。」

他表示收入未穩定時，一直靠家人支持，媽媽及哥哥有幫忙。振朗表示︰「阿媽幫得最多。我一定有唔好意思，都20到尾大個仔。阿媽係無限量支持我，但都曾經問我需唔需要考慮將來轉行。當佢知道我好想繼續演戲，都係繼續無條件支持我。因為冇人估到我近5年嘅轉變，所以都會擔心我，但起碼到今日，我冇令阿媽失望。」

振朗6年前曾被封為「地獄黑仔王」，連續5套劇被抽起、拍劇時多次受傷，甚至要即時送院急救。他難忘當時正在拍攝《反黑路人甲》︰「嗰幾次受傷係好恐怖﹗嗰啲劇，朝早話播，到晏晝又唔播。嗰時我都會諗，個天覺得我唔啱呢行？好彩我樂觀，都會認為自己好彩，會諗如果啲劇當時播，或者會畀人鬧到反艇喎？嗰兩次嚴重意外，如果我真係黑仔，有可能瓜咗喎？個cam跌落嚟嗰次，有可能毀容喎？好彩只係中膊頭！我知道凡事往好方面睇，好嘢自然會埋嚟。」

振朗和女友楊偲泳相戀6年以來，兩人事業也穩步上揚。他認同和女友互相催旺事業︰「我哋擺明運氣夾，直情係護身符咁，哈！」振朗表示兩人關係穩定，不急於結婚。他說︰「我好傳統嘅，到依家都鍾意同屋企人住。當然，我會想做呢件事，依家關係好舒服，但要等多一陣，因為我同佢都衝刺緊。我哋係好chill嗰種，突然之間聽日做都唔出奇。」振朗表示入行至今的目標都是儲夠錢置業，購入一間能8人同住的獨立屋，與父母及哥哥一家四口同住。他笑言︰「佢哋6個之外仲有一個係邊個呢？哈哈！同屋企人一齊住好開心呀﹗」振朗認為偕另一半與家人同住，不會失去二人世界空間。振朗表示︰「凌晨佢哋瞓晒覺嘅時候，自然有私人空間。最好係一幢四層樓嘅獨立屋，一人一層，地下畀大家一齊玩，所以我要好努力搵錢。」

（即時娛樂）