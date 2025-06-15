周吉佩父親節獲好爸爸獎 詹天文伙姚焯菲鍾柔美廣州開騷 (17:52)

周吉佩今天（15日）出席父親節活動時，表示已約家人晚上食飯慶祝，子女亦一早送上禮物。他說︰「兒子以紙筒製作出『Like』手勢造型的獎座，女兒則以紙黏土親手打造『好爸爸獎』。雖然我在睡夢中被吵醒，但仍然很開心。他們歷年來贈送的每一份禮物，我也有保存。」

周吉佩表示得知張與辰已另覓居所，未選擇他原擬出租的風水單位。他說︰「我知道他需要大衣帽間，我的單位未必適合，但不影響我搬屋計劃，看看會否有其他歌手租，或者租給黃博吧！」對於張與辰被指有同性密友Kelvin，周吉佩稱認識Kelvin︰「他比賽時已介紹，稱是馬來西亞公司同事，十分支持他。我不清楚他們是否同性密友，從未見過他們有任何親密舉動。」

同場的詹天文（Windy）稱已和家人食飯慶祝父親節，原計劃親手製作禮物送給爸爸，但要應付考試沒時間。她坦言自幼稚園起便甚少做手作︰「當時發現自己缺乏手作天分，受到打擊後便沒有再嘗試。」

談到早前舉辦的簽唱會門票定價為1480元，曾引起熱議，甚至被拿來與謝霆鋒的演唱會作比較，詹天文稱簽唱會與演唱會性質不同，票價由公司安排，自己專注於演出。她補充，下月將與姚焯菲及鍾柔美一同在廣州開騷，門票定價499元，自言屬物超所值。同期於廣州開騷的周吉佩則笑言忘記票價詳情，亦不擔心是否與對方「打對台」。他認為「百貨應百客」，最重要是完成演出後能聚首慶功。

（即時娛樂）