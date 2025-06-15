父親節｜林德信指阿Lam身體好好 盼安排三代同堂合照 (18:12)

林德信表示當爸爸頭半年覺得辛苦，因有很多事要適應，又要為掙錢、教導及讀書擔心。（Ig圖片/林祖傑攝）

林德信（左圖）指爸爸阿Lam湊孫女湊得開心，見到他由心笑出來，是他沒預期過。（林祖傑攝/Ig圖片）

陳豪、林德信、朱栢康及森美今天（15日）父親節，到沙田出席活動。林德信表示女兒林明已15個月大，透露女兒名字由爺爺林子祥（阿Lam）親自改，他說：「話有日發夢見到『日月』兩個字，又幾鍾意明這個字及英文Ming，我們都叫女兒做Ming Ming。」

他稱當爸爸頭半年覺得辛苦，因有很多事要適應，又要為掙錢、教導及讀書擔心，幸太太照顧小朋友都叻，他們亦愈來愈開心，他說：「單身時冇諗過呢啲嘢，結婚後對生小朋友都抱順其自然心態，如果想生真係有計劃比較好，婚後連蜜月旅行都未去，要遲啲補番同太太二人世界。」

今年是林德信當爸爸後，首次和女兒正式慶祝父親節，他透露太太代女兒送了網球衫作禮物，他亦已約當了爺爺的阿Lam食飯慶祝，安排三代同堂影相留念，他說：「我和女兒製作父親節賀卡送給爺爺，由女兒畫畫，我貼了很多女兒的相片，相信爺爺會鍾意。」

他指阿Lam湊孫女湊得開心，見到他由心笑出來，是他沒預期過，問可有計劃生多個，再讓阿Lam笑多些？他說：「都想，但要搞掂好自己事業先，我會努力工作掙多啲錢。」阿Lam早前與車婉婉合照，被網民指歪面擔心其健康，林德信強調阿Lam身體狀况好好：「爹哋OK，我覺得佢應該要唱多啲歌，喺台上最表現到身體健康，愈唱愈健康。」

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（即時娛樂）