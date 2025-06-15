張振朗未敢效法林保怡親筆回粉絲信 陳自瑤避談女兒可有準備父親節禮物 (19:45)

林保怡、張振朗等今天（15日）出席劇集《刑偵12》宣傳活動時，預告此劇愈後愈精彩，謎團將逐一解開。林保怡表示，難得遇上如張振朗般合拍的拍檔，加上劇本多變化，結合天時、地利、人和，日後如有機會也樂意再合作。對於觀眾讚賞他們有望一同競逐視帝，林保怡不在意獎項最後屬誰，覺得誰得獎也是皆大歡喜。他又笑言樂意與張振朗一同獲獎，願彼此投對方一票。張振朗則說未想過能蟬聯視帝寶座。談及獲一班現場粉絲舉牌支持，林保怡表示多年來與影迷一直以書信聯絡︰「粉絲寫信給我，我會親筆回信，這才夠誠意。她們多數寫好的評語，但自己也喜歡看負評，至於是否認同就不必問。」張振朗自言字跡麻麻，怕會令粉絲幻想破滅，因此未敢親筆回信。

同場的陳自瑤在劇中飾演性格柔弱的角色，與以往剛烈形象有所不同。她表示若《刑》劇日後能開拍成系列劇，期望可挑戰演出人格解離角色，相信會很好玩。今天父親節，王浩信不在港，陳自瑤避談女兒可有準備禮物給爸爸，隨即拉開話題，表示考慮暑假帶女兒外遊。近日有網民翻出她入行前的照片，陳自瑤說︰「我當年18歲時參加比賽，有網民讚我答問題時大方得體，跟現在差不多，天生食這行飯。 我當年有Baby Fat，臉部超級圓。女兒看舊照，也覺得似我。」

（即時娛樂）