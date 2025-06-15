郭富城父親節收囡囡肖像畫 新戲演壁球手 讚「女兒」許恩怡有潛質 (19:33)

郭富城（城城）和許恩怡今天（15日）出席電影《無名指》父親節神秘優先場。談到父親節要開工，城城認為是開心事，因為他是熱愛工作的爸爸，工作後約妻女食晚飯，女兒已送禮物，畫了一幅肖像畫給他，他說：「個神髓畫得好似我，臨近演唱會就畫動感的我，平時就畫我靜態，動靜皆宜，我會放幅畫在工作間，做到累就望一望幅畫，給我動力繼續做。」他表示最近忙宣傳電影，7月到澳門開騷，屆時妻女會捧場，暑假期間他會讓兩個女盡情玩。

談到1年多前拍攝的《無名指》，城城指題材寫實，因而打動他接拍，很開心今次跟導演孔令政合作，藉此支持新導演。他又讚許恩怡遺傳媽媽柏安妮優良基因，不但有美貌，演戲亦有潛質，今次2人在戲中演父女，另與鮑起靜（鮑姐）也有一段母子情，加上他的角色是壁球手，挑戰甚大：「如何演繹18歲女兒的爸爸，才說服觀眾感受到零差距呢？都要摸索。我和鮑姐合作過很多次，但感受不同，今次演得比較外露，很有火花，開戲前又找教練學打壁球，體能消耗大。」

許恩怡在戲中演肌肉萎縮症病人，難度很高，感激城城拍戲時的關顧，有時覺得她可以做得更好，會向導演提出多拍一次，她笑說：「我演技好渣，有些對談戲分，我感動不到他，他會直接講，建議我換個語氣再做，很難得城城陪我再做好一點。」她笑言媽媽柏安妮未試過跟城城拍戲，這方面自己比較叻，又指媽媽也有獨特的優點。

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（即時娛樂）