Kay伙老公首次同台開騷順利完成 讚張繼聰完美拍檔：已期待下次 (11:49)

張繼聰和老婆謝安琪（Kay）首次以夫妻檔姿態在澳門開騷，慶祝入行20年，Kay昨晚（15日）在社交平台貼出多張演出照片，並分享騷後感：「在3號風球的見證下，完成了出道20年來，首次和張先生同台的演唱會。

當現場音樂響起，耳機裏傳來大家熱烈的歡呼聲，看着眼前揮舞的燈牌海，一張張陪伴我們，走過高峰低谷的熟悉臉孔，我已經想哭了，用力按耐着情緒一直忍住，故意說些輕鬆的笑話，掩飾着內心的激動和緊張，也讓自己放鬆一點。」Kay坦言當了歌手多年，還是感到緊張：「這不只是當中好玩的部份，我覺得這份緊張也是愛。」

Kay表示當唱到新歌《50/50》時，段段回憶湧上心頭，還差點哽咽，幸好她最終把第一次的現場演繹完整地獻上了，同時她自爆唱錯了兩粒歌詞。

Kay又特別感謝老公阿聰Rock爆演出：「讓我在後台也忍不住尖叫，更謝謝你這些年，一直是我最完美的拍檔，從一起構思演唱會歌單開始，就把我們家客廳和睡房，都變成了排練室，茶餘飯後都是我們的練歌時間，把音樂融入生活的每分每秒，是享受，也是幸福。」

最後Kay大讚觀眾們好厲害，完場後不捨離開，熱情的掌聲和呼叫聲，把encore也呼換出來：「我們即興合唱了，之前完全沒有夾過的合唱版《成婚破浪》，為演唱會譜上完美的句號。不過呢，我已經很期待下次，希望很快很快再為大家演唱了，你們覺得什麼時候最適合呢？」

（即時娛樂）