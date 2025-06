容祖兒45歲生日兼出新歌《但你要甜》 Mani阿Sa輪流送吻 (12:08)

天后容祖兒今天(16日)45歲生日,經理人霍汶希(Mani)聯同好友蔡卓妍(阿Sa)和關智斌(Kenny)齊為她舉行生日派對。身穿紅裙的祖兒拿着「JY」大氣球,Mani和阿Sa分別送上香吻賀壽,Mani寫道:「祖祖,生日快樂,又到了一年一度這個特別的日子,怎麼祝福你都覺得不夠。第一要健康,第二要快樂,每個新的一歲,都能更幸福更開心,接下來的每一年,老母都在,繼續為你打氣為你加油,愛你。」阿Sa以英文寫道:"Happy birthday to my partner in crime,I love you even though you're a Gemini!"

另外,祖兒新歌《但你要甜》已於今天凌晨在各大音樂平台上架,MV亦已首播,MV中祖兒和一班小朋友玩得好開心,新歌由好友黃偉文(Wyman)填詞,Wyman在社交平台分享寫這首詞感受:「相信一切都是當時最好(或者唯一)的的選擇,所以本人天生不具備後悔的體質。今生唯一最接近『後悔』的是,在還餘下足夠陪伴日子和精神體力時,沒有選擇做爸爸。(不過那個時候,menu上其實也沒有這個選項。)

但愛,還是可以留來對朋友甚至陌生人的孩子好吧。於是,沒有當上父親的我,在今年的父親節,預備了一個小禮物。送給你已經/還未出生的,和你心裏面的,小朋友。祝我父親節快樂。#咁啱又可以賀埋祖兒姐姐生日。」

