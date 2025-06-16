容祖兒45歲生日兼出新歌《但你要甜》 Mani阿Sa輪流送吻 (12:08)

天后容祖兒今天（16日）45歲生日，經理人霍汶希（Mani）聯同好友蔡卓妍（阿Sa）和關智斌（Kenny）齊為她舉行生日派對。身穿紅裙的祖兒拿着「JY」大氣球，Mani和阿Sa分別送上香吻賀壽，Mani寫道：「祖祖，生日快樂，又到了一年一度這個特別的日子，怎麼祝福你都覺得不夠。第一要健康，第二要快樂，每個新的一歲，都能更幸福更開心，接下來的每一年，老母都在，繼續為你打氣為你加油，愛你。」阿Sa以英文寫道："Happy birthday to my partner in crime,I love you even though you're a Gemini!"

另外，祖兒新歌《但你要甜》已於今天凌晨在各大音樂平台上架，MV亦已首播，MV中祖兒和一班小朋友玩得好開心，新歌由好友黃偉文（Wyman）填詞，Wyman在社交平台分享寫這首詞感受：「相信一切都是當時最好（或者唯一）的的選擇，所以本人天生不具備後悔的體質。今生唯一最接近『後悔』的是，在還餘下足夠陪伴日子和精神體力時，沒有選擇做爸爸。（不過那個時候，menu上其實也沒有這個選項。）

但愛，還是可以留來對朋友甚至陌生人的孩子好吧。於是，沒有當上父親的我，在今年的父親節，預備了一個小禮物。送給你已經/還未出生的，和你心裏面的，小朋友。祝我父親節快樂。#咁啱又可以賀埋祖兒姐姐生日。」

（即時娛樂）