古淖文譚輝智陳俞霏李佳 締造《中年好聲音》首個100分 (12:55)

中3亞軍張與辰、中1冠軍周吉佩、中2冠軍古淖文合唱《我不會唱歌》，亦贏盡評審讚賞，奪得99分。（無綫提供圖片）

為了增添歌曲感染力，4人還各自加了不少Ad lib大展唱功，獲得一致好評。（無綫提供圖片）

4人Ad lib小隊唱《這一個夜》創出《中年好聲音》首個100分，譚輝智和古淖文被笑似飲醉酒 。（無綫提供圖片）

《中年好聲音321經典大戰》昨晚（15日）播出的下半場部分有超大驚喜，譚輝智、古淖文、李佳、陳俞霏攜手為《中年好聲音》締造了第一個100分！

古淖文、譚輝智、陳俞霏、李佳合唱的《這一個夜》不但歌聲動聽悅耳、而且氣氛High爆；為了增添歌曲感染力，4人還各自加了不少Ad lib大展唱功，獲得一致好評、勇奪100分滿分！

評判谷婭溦一個「爽」字形容4人表現，周國豐則取笑譚輝智和古淖文好似飲醉酒，大讚陳俞霏：「ad lib今日唱得好好」之餘，亦讚李佳「藍調歌曲手到拿來」；最後周國豐總結：「係經典大戰當中，表演得最勁嘅一組！」海兒說：「睇完呢個表演令我感受到音樂要好就係要玩囉！」張佳添說：「bravo！」

本集「經典大戰」舞台先後開出不少高分，當中「中123」三大男神張與辰、中1冠軍周吉佩、中2冠軍古淖文合唱《我不會唱歌》，亦贏盡評審讚賞，奪得99分。谷婭溦說：「我冇得挑剔呀！」周國豐說：「本身唱呢首歌已經係黐線，仲要分開3個唱係更加黐線，完成度非常高。」

張佳添大讚他們「再創經典」，指3人起初表現輕鬆，但去到中間部分張力遞增，令興奮程度達至最高峰：「好似有一個高潮！Chemistry and energy令到呢件事畀咗爆燈！」

（即時娛樂）