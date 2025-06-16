女神配對計劃｜Babyface被梁敏巧終極拒愛 瀟灑宣布不再強求 (13:14)

關嘉敏在節目內盡顯真性情，大情大性的她除了趣怪表情及舉動多多，亦是敢愛敢恨代表。（無綫提供圖片）

Maggie最終決定拒絕Babyface，但她仍不忘讚對方：「你係好好嘅人。」（無綫提供圖片）

無綫節目《女神配對計劃》昨晚（15 日）播出第2集，對女神梁敏巧（Maggie）窮追不捨的Babyface的終極結局，在網上掀熱話。被坊間指是「升呢回歸」的Babyface，出動完4大爆笑冧女絕殺後，終獲得梁敏巧認證，邀請他上前表白。

Babyface亦聽命收起幽默、向Maggie說出情深的一句：「多謝你一直以嚟嘅鼓勵、包容，我會不停進步，我會未來對你更好。」說畢更馬上返回台上，瀟灑程度令其餘4位女神讚口不絕：「好真心呀！」Babyface返回台上後，更堅定地表示今次會是他最後一次爭取追求Maggie：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情！」

經過一輪爆笑、情深而又感人的「Babyface求愛大作戰」，阿Bob（林盛斌）轉向Maggie示意她是時候給出最後答案：「如果你選擇唔著燈嘅話，Babyface就可能喺你世界喺度從此會消失，呢個係佢一次最後嘅機會！」

Maggie最後倒數5秒確實對應否選擇Babyface表現掙扎，但最終仍決定拒絕Babyface，但她仍不忘讚許Babyface：「你係好好嘅人。」得悉最後機會幻滅，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」

對於Babyface由「求愛貼身膠布」、轉變成灑脫離場的男人，所有女神為之動容，關嘉敏更忍不住流淚，連她亦大為震撼：「我為咗Baby Face喊呀？我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講嘢，佢認真㗎喎！」

網民對Babyface的離場，除大讚「Babyface真係令人喊咗」，更坦言Babyface出局「算證明咗（節目）真係冇劇本」。阿Bob及森美亦對Babyface給予正評，Bob：「我對你好大改觀，由開頭覺得古靈精怪，到今日覺得原來你係好認真嘅人。」森美：「佢唔係為咗炒作而鍾意Maggie，臨尾佢話今次追唔到、以後就唔追，佢可以話繼續追，但你見到佢唔係咁。」

（即時娛樂）