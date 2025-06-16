女神配對計劃｜葉蒨文「三角枱約會」曝光 兩大港隊精英夾擊曾展望 (13:44)

這場「三角約會」雖然只曝光3分鐘，但已感覺「腥風血雨」。（無綫提供圖片/明報製圖）

《女神配對計劃》昨晚（15 日）播出第2集，除有海選下半場及Babyface的終極求愛結局外，首輪正式配對環節─—「三角枱約會」情况亦曝光。

主角是葉蒨文（Sophie）與她3位成功登陸的「求愛勇者」—曾展望（GM）、「金絲眼鏡房祖名」林堡熙（Eddie）及陽光男生（林澤謙），Eddie及林澤謙均為港隊，前者為閃避球港隊、後者為手球港隊，這場「三角約會」雖然只曝光3分鐘，但已感覺「腥風血雨」。

3人中，率先進場的是阿謙，他與Sophie禮貌地互打招呼兼寒喧；當Eddie進場後，Sophie介紹2人認識，當2人知道對方都是港隊時，竟露出「戰狼」般的眼神，Sophie見狀搞笑說：「畀啲掌聲大家」，更邊說邊拍手企圖緩和氣氛；為了不讓任何一方感覺被冷落，Sophie落力兩頭擰，又笑言：「咦？死喇，我唔知望邊！」

2人中較進取的Eddie，除一來已大讚Sophie靚得健康自然，又主動出擊：「我都可以同你玩閃避球」，還邊說邊怕醜望枱：「如果你鍾意玩。」豈料換來全程表現謙厚的阿謙說：「佢鍾意打網球。」Eddie聞言即露出鋒利眼神。

當2人戰意飆升時，GM風度翩翩進場，吸引全場目光，Sophie開心得甜笑兼傻笑，GM大讚女神「好靚」博好感。Eddie眼見GM進場贏盡頭威後，則忍不住酸溜溜謂：「GM一入嚟，我就覺得，喲！原來係同事，即係一早識嘅，咁應該會好多嘢講吖。」

節目尾聲，主持人林盛斌阿Bob出場，揭示這場「三角枱約會」的潛藏規則，一個不留神，成餐飯分分鐘連女神正面都見不到，更有機會隨時被淘汰：「製作組根據Sophie揀偶條件set咗一啲考驗，每個回合贏咗嗰位，就可以喺嗰味餸度，面對面去了解同溝通多啲，另外兩位就唔好意思喇，淨係可以望住側或者背面。經過咗3個回合，最低分嗰個，唔好意思喇，係有機會被淘汰。」

昨晚還有一個經典場面，就是五大女神「圍攻」120%純淨男、獲封「怕醜版張家朗」的林焌堯Jacob，被女神們殷切「招呼」的Jacob全程嚇到硬軚、後褪兼反眼，就連行路都驚到出現困難，場面爆笑。

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（即時娛樂）