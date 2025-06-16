女神配對計劃｜「王浩信2.0」林俊其真情告白 羅毓儀被感動又喊又笑 (14:08)

有「王浩信2.0」之稱的林俊其（Kris）、勇敢向暗戀多時的羅毓儀（Yuki）真情告白。（無綫提供圖片）

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，昨晚（15日）播出第2集，繼續迎來震撼彈。繼第一集曾展望GM向葉蒨文Sophie勇敢告白後，今集再有粉紅場面登場，就是有「王浩信2.0」之稱的林俊其（Kris）、勇敢向暗戀多時的羅毓儀（Yuki）真情告白；2人的真情互動及粉紅氣氛，令葉蒨文Sophie亦在Ig留言：「好似韓劇男女主角啊，救命！」

林俊其能成功告白，葉蒨文功不可沒！Kris已目標清晰地向Yuki勇敢告白：「我覺得佢每做一件事都會好驚、同埋都會諗好多嘢，所以就阻住咗佢行前一步。但我想講你相信自己就可以；同埋如果可以嘅話，我想做你輔助。」

由於Kris沒開名，Yuki除了疑惑零反應，Sophie見狀即出手幫忙撳燈，讓Kris有出場表白機會，Sophie：「我冇理由唔畀你爭取。」Kris在主持林盛斌Bob引領下、講出心儀女神是Yuki，令Yuki感震撼：「我𠵱家個心跳得好快，我以為你講緊Step（李芷晴）。」

Yuki稍作鎮定後追問Kris：「但你幾時開始...（鍾意我）？我哋都識咗一段時間？」Kris聞言害羞笑說：「坦白講都留意好耐㗎喇，直到有次公司大型騷見到佢有個位唔夠高拎嘢，佢嗰個動作係咁嘅（說畢即作踮腳趷高伸手狀），跟住我好想過去幫佢...」並冧爆表示喜歡Yuki「成日笑」！

之後Kris行到Yuki面前、以溫柔聲線情深告白：「我個人都比較慢熱少少嘅，希望可以慢慢咁樣靠近你，希望唔好好似啱啱咁，一嚟就嚇親你。」

冧到面紅的Yuki眼泛淚光兼含羞答答回應：「唔會呀，我好開心...因為...嗯...係喇，好開心。」說畢以水汪汪眼睛望向Kris，Kris是全程甜笑不斷，青澀程度猶如初戀告白現場，全場女神瘋狂尖叫，Yuki則害羞大叫救命：「完未呀？呢個環節！」

由於輪到Kris出場時，Yuki的3個心動名額早已爆滿，為了令Yuki想清楚會否為Kris動用「換人」權利，Kris在阿Bob要求再度作出超動人真情剖白：「我覺得Yuki係一個需要多啲陪伴鼓勵，可能佢鍾意睇戲、睇動漫、或鍾意食某啲嘢，我都會陪佢先。我希望之後如果你有好多煩惱，又或者做嘢方面嘅嘢，我會想同你一齊研究、一齊去進步，希望有呢個機會。」令原本已心動不已的Yuki再度失守，Yuki：「死啦，我感動到想喊！（哽咽）我唔係好估到，我哋叫做冇乜交集，但你好似好了解我咁。」

Yuki受訪時表示，對於Kris了解及包容自己，感動至數度哽咽：「佢不單止睇得出自卑嘅我，我覺得佢直頭包容咗呢樣嘢，甚至乎係因為呢樣嘢鍾意我。我估唔到會有人鍾意咁樣嘅自己，佢咁講我嗰下有啲激動。」

最終，Yuki決定放棄只有21歲的康嘉泰，將其中一個位置讓給Kris；Yuki為Kris配戴「心動頸鏈」時，2人顯得怕醜，但還忍不住甜笑及甜蜜對望。

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（即時娛樂）