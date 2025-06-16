陳奕迅父親節開騷唱《天下無雙》 預告推出巡唱紀錄片 (15:17)

陳奕迅（Eason）昨晚（15日）於海口完成第2場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會。適逢父親節，他以一曲《天下無雙》獻給天下父親，在台上驚喜宣布8月最終站（澳門），為歌迷準備了「小禮物」——巡演紀錄片，紀念這次Fear and Dreams世界巡迴演唱會，令歌迷驚喜萬分。

Eason在台上說：「過去2年多一直巡演，當中起起落落，所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有團隊幫忙紀錄，在巡迴最終站，我會把這小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。影片紀錄了很多喜怒哀樂，希望你們會喜歡，謝謝海口的熱情，祝所有父親節日快樂。」然後為天下父親送上《天下無雙》一曲，歌迷聽到有紀錄片之後，無不驚喜萬分，歡呼拍掌表示非常期待。

這份Eason口中的禮物——《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片，貼身記錄他與團隊籌辦這次演唱會，7年來的心路歷程，Eason透露這部紀錄片，始於2018年演唱會概念萌芽，完整記錄了2018至2025年巡演歷程，影片不僅捕捉舞台上全力以赴的瞬間，亦真實拍下台下幕後鮮為人知經歷與掙扎：「這也是給我的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻。」

8月的《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》將於澳門舉行終極6場演出，同步《FEAR and DREAMS： NOW is the only reality》紀錄片首映及分享會，亦會於8月5日假澳門‧銀河綜藝館隆重舉行。

紀錄片首映將作公開售票，讓歌迷有機會於《FEAR and DREAMS》巡演最終站場館，通過巨型屏幕體驗Eason這7年跌宕起伏旅程。紀錄片記錄Eason這7年間的喜怒哀樂，面對全球疫情阻隔、身體出現狀况、休克導致意外受傷，Eason與團隊如何迎接各種挑戰，克服困難，最終在全球呈現超過180場撼動人心的演出。首映結束後，Eason更會親臨現場，與觀眾暢談巡演點滴，並邀請大家分享屬於自己的「FEAR and DREAMS」故事。

（即時娛樂）