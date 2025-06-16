COLLAR 8.29亞博開騷 走鋼線主題海報曝光 決心迎挑戰 (16:12)

今次演唱會COLLAR將進一步突破形象，以型格、青春配以玩味舞台以呈現她們的另一面，與大家投入遊戲世界。（大會提供）

女團COLLAR將於8月29日（周五）假座亞洲國際博覽館5號展館，舉行《COLLAR“GAME ON”LIVE 2025》，門票將於6月20日中午12時起正式公開發售。

由Candy王家晴、Day許軼、Gao沈貞巧、Ivy蘇雅琳、Marf邱彥筒、Sumling李芯駖及Winka陳泳伽、組成的COLLAR，8月29日迎來團隊香港第二個大型演唱會，演唱會將以「GAME ON」為主題。

演唱會海報中，7位成員以暗黑型格造型，從容站在鋼線上，下面則是高樓大廈林立城市，寓意COLLAR以勇氣和冒險精神，面對她們人生每一場挑戰，包括演出、團綜及影視工作，Gao說：「希望演唱會帶給觀眾快樂外，也想透過音樂鼓勵他們像在高空走鋼線一樣，以全力以赴決心迎接生活中每個遊戲（挑戰）。」

「GAME ON」是今次演唱會主題外，同步也是COLLAR今年團歌主題，繼2025年首支團歌《Trouble Trouble》COLLAR大玩繽紛色彩風格，一改過去COLLAR形象外，上月推出的新歌《暴走女團》齊齊化身茶記女神，玩味十足，今次演唱會將進一步突破形象，以型格、青春配以玩味舞台以呈現COLLAR的另一面，與大家投入遊戲世界。

從去年Star Hall轉戰今年亞博Hall 5 ，COLLAR亦即將全方位投入為演唱會準備，Day說：「今次場地更大，我們會加倍練習，務求發射我們的energy去不同角落，與fans創造難忘回憶！」Winka表示專心演出音樂劇《三・八》後會火速歸位、芯駖正與監製細So策劃特別演出環節，包括個人solo與創新組合形式，希望為粉絲帶來新鮮感，而Marf亦很期待，她說：「希望與隊友們擦出新火花新玩法，以及為觀眾呈獻具舞台效果嘅新歌《暴走女團》。」

演唱會上，COLLAR會否分拆不同小組演出，Ivy許願說：「如果分小組，希望可以跟Gao或Day一組，過去都未試過，是新嘗試。」Ivy更透露了嘉賓陣容，說：「已確定有劇集《哪一天我們會紅》內『無景深』的Michelle（Marf飾）及Anna（Day飾），自己就最想同不同女團合作，應該會很好玩！」Candy則呼籲粉絲「溫定書」，暗示快慢歌都想有大合唱，與全場互動。

（即時娛樂）