VIVA成軍1周年 偶有鬥嘴但不記仇 4女互爆相處細節 (20:36)

女團VIVA成軍一周年，推出全新團歌《不夠浪漫的我們》，4位成員姜咏鑫（Ada仔）、 張鈊貽（VALC）、李晞彤（Carina）及馬思惠（Macy）受訪時坦言，日常相處時有意見分歧，甚至會鬥嘴，幸大家都不記仇，會將磨合看成互相了解的過程。

VALC最深刻在韓國受訓期間，與Macy因揀選舞蹈問題各持己見，她說：「我想揀難度高的勁舞，她就覺得要揀穩陣舞，現在我終於明白她，但當時就覺得她為何跟我想法不同。」Macy續說：「我明白隊友想試有挑戰的舞蹈，但我都想VIVA出道呈現最好狀態，盡快得到認同。」僵局持續半天，由Carina做和事佬收拾：「我跟隊友逐個傾，然後將難度和穩陣的舞蹈結合了。」

Macy笑言跟隊友變熟絡，已了解大家的脾性，但日前跟隊友坐車時，又忍不住因小事跟Ada仔鬥嘴：「我們閒聊時，Ada仔的說話不順耳，我就跟她駁嘴，但落車後就沒事。」VALC及Carina見到隊友鬥嘴，不會插口，只會在旁「剝花生」看熱鬧：「以前遇事會屈埋，現在大家會直接表達。」

談到4人的相處細節，高妹Carina常穿高跟鞋，引起隊友不滿，VALC笑言：「大家身高有差距，有點奇怪。」Macy形容Carina似一條筍，又自爆：「我現在要穿兩層內增高鞋墊。」Carina解釋穿高跟鞋是造型師安排：「每次影相我會蹲低身遷就大家，隊友笑我好大隻，身高好似變成我的缺點。」Ada仔笑言有時服裝安排穿平底鞋，突顯身形嬌小，有苦自己知：「我矮Carina半個頭，好以小婑人，都要考慮穿內增高鞋墊才可。」

Macy因經常「睇不到」、「聽不到」，隊友笑她似活在另一個空間，Ada仔說：「她經常聽不到我們說話，電話信息又看不到，我們要為她開新群組提示她。」Carina讚Macy生活上很獨立、有條理，不明白她為何在VIVA團隊內，才會出現這些問題，初初曾誤會刻意戲弄隊友。Macy為此解畫：「我要食維他命補一補記性，亦可能我有近視，看不到你們嘴型說什麼，但有時我真的聽不到大家說什麼。」

Ada被指有起牀氣，早上瞓醒時說話語氣很倔之外，回覆短信很「省話」，VALC和Carina說：「她不覆信息或者回覆信息很短，比如OK， 她只覆K字，會誤會她嬲。」Ada直言面對文字有壓力，見到多字恐懼，她說：「我寫信會喊，但語音通話就沒問題。」VALC給隊友有疏離感，她直認自己比較慢熱，熟悉之後會變得平易近人。

（即時娛樂）