容祖兒生日連環派福利 新歌首唱 出自家月餅 獲男Fans表白 (16:44)

容祖兒今日（16日）生日，推出今年首支派台歌《但你要甜》贈興，新歌由J.Arie作曲及黃偉文填詞。昨日（15日）她跟近千名來自世界各地粉絲開Party慶祝，不但首唱新歌兼首播MV，又玩到落台跟Fans握手，玩遊戲期間有男Fans趁機表白是「前世情人」，搞到祖兒笑到「見牙唔見眼」。

祖兒分享新歌構思：「我發覺我啲歌迷都大個啦，見住班Fans細個着住校服追星，到𠵱家帶埋仔女嚟追，希望佢哋嘅小朋友都唔會太抗拒我啦。」她續說：「同一時間，我身邊好朋友、同學每一次聚會，都帶埋好多小朋友，我細佬又有2件啦，每一次見到呢啲場面，我都好希望未來新一代小朋友，無論個世界有開心、唔開心、有好多挑戰，佢哋應該要成為一粒糖，可以茁壯成長，為我哋未來嘅棟樑，甜住成長。」她又自爆MV入面的小朋友，全部都是朋友及細佬的仔女：「佢哋有演技㗎，等10年後睇番一定好有趣。」

上台玩「估歌仔」遊戲時，2個小朋友戴耳筒唱祖兒歌曲，被抽中的10位歌迷竟然只答中2題，十分搞笑；玩「爭櫈仔」時，粉絲都「讓座」給祖兒，獲得「關愛座」的她說：「喂！你哋唔使專登讓我㗎！」最後祖兒在「被讓座」的情况下，勉強殺入3強就止步。

遊戲環節「假如我是容祖兒」最爆笑，有位男粉絲突然深情告白：「我晚晚發夢都見到同你同台，今日終於夢想成真，我哋可能係前世情人嚟㗎！」逗得祖兒笑不停。除了唱歌及玩遊戲，祖兒又頒獎給成立18年的歌迷會各地區組長，以答謝他們多年來的付出及支持，場面溫馨。

全場大合唱生日歌，粉絲準備祖兒最愛的手機遊戲「Candy Crush」造型蛋糕，非常有心思。祖兒感動說：「今朝早5點起身，懷住好興奮心情，多謝大家抽時間同我慶祝，人大咗更珍惜同朋友相聚嘅時間。」笑言下次要去啟德搞更勁的生日會！

祖兒預告今年中秋節會，推出自家月餅：「諗咗好多年㗎啦，我好鍾意呢個節日，就係中秋節。今年希望可以出自己嘅月餅，扣除所有嘅開支之後，亦都係要嚟做善事嘅，可能會出燒鵝味，請大家多多支持。」

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（即時娛樂）