麥浚龍演唱會6.21亞博開騷 AK林嘉欣Marf聯手解「謎」 (17:00)

Juno希望觀眾能熟悉故事背景，透過演出更深刻感受董折的第二段感情，與他一同沉浸在動人情緒中。（大會提供）

麥浚龍連日來為演唱會加緊綵排，而他與林嘉欣有幾場對手戲。（大會提供）

麥浚龍《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》演唱會，將於6月21日（周六）假亞博Arena舉行。作為麥浚龍（Juno）醞釀3年的《The Album》系列最終章，這場演唱會將以舞台劇形式呈現，帶領「董浦」迷解開董折與浦銘心糾結一生的愛恨謎團，為這段傳奇故事寫下句點。

距離演出僅剩1周，Juno全情投入綵排，與音樂團隊密鑼緊鼓準備，他表示進度良好，已跟音樂團隊開始練習。Juno強調今次跟以往幾次演出略有不同，從故事、歌曲旋律到歌詞，都能觸動他的神經，綵排時常因情緒波動而難以控制，他說：「這場演唱會的影像設計別出心裁，尤其是與林嘉欣的幾場對手戲，文字之外的情感最讓我動容。有一場她哭的畫面，連鏡頭外的我也忍不住落淚。」

Juno希望觀眾能熟悉故事背景，透過演出更深刻感受董折的第二段感情，與他一同沉浸在動人情緒中。

演唱會嘉賓陣容備受矚目，Juno透露部分名單：「除了林嘉欣，陳漢娜（Hanna）將飾演女兒董浦，還有邱彥筒（Marf）、江𤒹生（AK）、Novel Fergus等加入......最令人期待的是一位大家非常熟悉神秘嘉賓，身分暫時保密，要賣個關子！」

為完美呈現故事，Juno不僅為新角色融入劇情，同時又要密集式綵排，他說：「休息時間愈來愈少，但就快開騷了，我諗忙完才好好休息吧！」

（即時娛樂）