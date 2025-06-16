馮盈盈鄭衍峰毫不避嫌攬作一團勁親暱 否認「翻撻」 (17:52)

2人雖然攬到實一實，但他們否認「翻撻」，並強調是好朋友關係。（劉永銳攝）

鄭衍峰和馮盈盈在活動中毫不避忌攬攬勁親暱，但2人異口同聲否認「翻撻」。（劉永銳攝）

馮盈盈、鄭衍峰、陳懿德、黃婧靈（波波）、鄺潔楹（Judy）、洪天明一家三口等，今天（16日）出席《大師兄 Welcome Summer 大激戰》記者會，昔日緋聞情侶馮盈盈及鄭衍峰於節目中獲安排同組，在台上玩遊戲時表現親暱，但2人否認「翻撻」。

馮盈盈及鄭衍峰表現毫不避忌，盈盈蹺住鄭衍峰上台、玩食西瓜遊戲又幫男方抹嘴，勝出遊戲更當眾抱抱慶祝，問2人是否「翻撻」？馮盈盈說：「梗係冇啦！我哋一向只係朋友，係佢唔肯上台幫手，我先夾硬拖佢上台幫手，當係生日禮物，贏咗擁抱係隊友之間嘅友誼慶祝。」鄭衍峰亦表示2人是好朋友，被指之前尷尬合照是大家想多了。

馮盈盈早前穿上性感服飾影靚相賀31歲生日，她表示特地留倩影：「我覺得呢段時間係最弗、最靚，因為保持做運動，腹肌同馬甲線都齊。」對於相片配以「不再為他人而活」字句，她解釋：「他人係指除咗我以外嘅所有人，不論係網友、觀眾或唔同人嘅想法，希望嚟到31歲畀自己新方向，就係做多啲自己鍾意做嘅嘢，分享出嚟勉勵自己，未來希望投入自己教育公司事業，但目前藝人身分同事業係永遠嘅，會同步發展。」

德德與波波均表示不敢當節目中的性感擔當，德德指性感擔當是無端端被叫除衫的張馳豪（Aska），問相比緋聞男友羅天宇，誰的身材較好？她說：「羅天宇我就唔係好知，所以我就覺得係Aska！」

波波笑指拍攝時不停落雨，眾人不停指「天宇」路滑取笑德德，德德說：「節目冇佢，但不停聽到佢個名，佢可以攞番騷錢。」她表示羅天宇沒有禁止太性感，自詡是獨立現代女性，單身的波波即自嘲比德德更加獨立。

Judy表示在節目中不用騷身材，自爆身材縮水，等保養得宜再騷。問男友可有投訴？她即道：「咁又冇，可能唔覺呢！」

（即時娛樂）