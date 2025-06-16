臥底旅行團5.0｜盧頌恩李尚正出發越南拍外景 擔心安全問題 (19:34)

李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）今天（16日）為主持的開電視旅遊節目《臥底旅行團5.0》，出發越南拍外景，阿正表示今輯節目圍繞東南亞景點，包括去內地和星馬泰，他笑問：「奇怪，不去日本，是不是日本去太多？」拍檔妹頭嘗試為他拆解疑團：「這個節目是『試伏器』，可能日本井井有條，沒有伏。」

妹頭表示此程探索不一樣的越南，因為11年前拍節目曾去北越河內，今次遊南越胡志明市及遠郊景點如美奈、美拖等地，她說：「當年坐巴士上越南要14小時，坐到屁股開花，我發誓下次去越南一定要坐飛機，今次願望成真，聽講坐飛機去南越只需2個多小時。」

2人承認有擔心安全問題，因為近年從新聞報道看到不少人被擄到緬甸、柬埔寨詐騙園區，妹頭說：「去湄公河都驚危險，坐船不知會載我們去那裏，出發前，媽媽語重心長叮囑我不要遠離大隊。」阿正指平時拍攝會放低手機，此程要提高警覺：「我決定長開手機、機不離身，也有向父母匯報行蹤。」

妹頭幻想若被擄拐兼丟掉手機，情况會很絕望，阿正回應：「去到這些情况要學講數，留低手機才可找人求救畀贖金。（你會保護妹頭？）我不是搞這科，盡量啦，我驚有承諾，萬一她被捉，我就上身。」妹頭笑言自己是普通人沒價值，阿正是有腦之人處境較危險，有可能被捉去做網騙情人。

（即時娛樂）