新城董事總經理宋文禧榮休 馬浚偉升任行政總裁 7.15生效 (12:20)

新城廣播有限公司公布，董事總經理宋文禧將於2025年8月1日正式退休，卸任董事總經理一職，結束在新城廣播有限公司25年的職業生涯，宋文禧將以顧問身分，繼續為新城廣播提供專業意見，直至本年底。

宋文禧自2000年加入，任職期間為新城廣播的多個里程碑作出重要貢獻，為新城財經台的創始成員，於2001年將新城財經台，打造成為香港首屈一指的金融和投資內容平台，開創廣播歷史先河。

新城廣播有限公司同時宣布，首席營運總監馬浚偉先生，晉升為行政總裁（Chief Executive Officer），新任命將於2025年7月15日起生效。

馬浚偉自2024年1月加入新城廣播，在職期間展現卓越的領導能力、策略眼光以及對卓越的不懈追求，為新城廣播注入嶄新的活力與創意。馬浚偉積極推行數碼優化策略，並鞏固新城團隊精神與創意共融。

馬浚偉對於快將升任CEO一事，他回覆傳媒時表示：「首先，衷心感謝集團及管理層一直以來的信任、鼓勵與寶貴機會！同時，特別銘謝宋文禧先生在過去一年多的悉心教導與堅定支持。

此外，更要向新城廣播每一位並肩作戰的兄弟姊妹，致以最深切的謝意！大家的付出與努力，是我們前進的基石。展望未來，我們必將更加團結，全情投入，上下一心，全力以赴，攜手打造更精彩、更具影響力的新城廣播，讓它時刻迸發無限可能！」

（即時娛樂）