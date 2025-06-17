呂爵安拍新歌MV大騷「ED演技」 由熱戀安變失戀安 (12:59)

MIRROR成員呂爵安（Edan）繼推出《天天都是愚人節》MV後，昨晚（16日）再驚喜釋出國語版《我以為可以》MV，兌現與「爵屎」甜蜜約定！他說：「這個MV原本是廣東話版及國語版兩用的，但由於自己想趕及4月1日愚人節推出新歌，於是大膽提出先拍《天天都是愚人節》的MV，然後才製作《我以為可以》的MV，因而變了有兩個MV。今次國語版的Music Break跟足原本Demo版本，會與廣東話版略有不同，國語版的Music Break比較長，別有一番風味！」

既然《我以為可以》跟《純銀子彈》一樣，是由Edan親自作曲的「親生仔」，當然希望如《純銀子彈》一樣親自執導MV，可惜因為工作檔期未能配合，最終交由導演實踐「ED Idea」。他說：「今次MV故事講述一對情侶溫馨地度過了不少節日，締造了很多甜蜜共同回憶，可惜最後敵不過離散，最終分手收場，我提出了重要的想法給導演，希望在副歌時充斥甜蜜滿瀉片段，放慢節奏時馬上變回孤單一人的畫面，營造熱戀中與分手後的對比！」

除了為MV注入「靈魂」外，Edan換上7個造型，完美化身「型英帥靚正安安」，又大騷「ED演技」，時而投入「熱戀Mode」與女主角深情擁抱兼摸面，又互畫變花面貓；隨著「愛的小窩」佈景一秒倒下，馬上變回「失戀Mode」，不但獨自拿著玫瑰沉思，其中一幕在愛巢門外眼紅紅的「神場口」，更是將「愛與痛的邊緣」演繹得淋漓盡致。

Edan說：「最希望大家可以感受到《我以為可以》中的情緒起伏，一浪接一浪的拍震撼著大家的思緒，當你以為終於得到片刻平靜，結尾卻是再度思潮跌宕，所以之後要首唱這首歌真的壓力很大，但沒理由避而不唱，事關自己實在太喜歡這首歌！」

雖然個性開朗樂觀，但Edan一直偏好聽慘情歌，難怪「親生仔」總是帶著莫名的苦澀：「從小到大都喜歡聽慘情歌，我也知道生活得不開心，會有助創作慘情歌，但真心不想生活不愉快，所以寧願寫不到歌，說笑而已，近期有嘗試寫多些歌，但很難寫出一首自己滿意兼且覺得好聽的歌曲，所以要繼續培養創作的習慣，以及儲起更多人生經歷來創作。」

（即時娛樂）