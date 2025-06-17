刑偵12｜吳業坤向傅嘉莉獻離別之吻勁催淚 Eddie拍綁架戲浸足半日浴缸 (13:08)

Eddie因被綁架，整個人浸在水中的演出，獲網民讚他「好頂得」。（無綫提供圖片）

無綫劇《刑偵12》本周播出結局篇。昨晚（16日）一集相當催淚，劇情講述刑凱（張振朗飾）的暗黑人格Sunny（黎澤恩Ronny飾）「出現」的時間愈來愈長，為了幫助刑凱盡快整合解離了的人格，第二人格阿賢（吳業坤飾）甘願犧牲先行消失，臨消失前還借用刑凱身體，約楊芷菲（傅嘉莉飾）camping表白；阿賢在浪漫環境下唱歌仔冧芷菲之餘、2人還切珍寶珠蛋糕，最後阿賢向芷菲送上深情一吻，即遵守諾言消失，只剩下失落的刑凱及芷菲。

坤哥施展渾身解數，尤其彈結他獻唱《想跟你好好道別我怕來不及》一幕，獲網民大讚聽出耳油之餘，並大讚坤哥現實與劇中角色同樣屈機。坤哥吻別芷菲後消失的戲碼，亦感動不少網民，雖然劇情催淚，但向來愛玩的坤哥，在拍攝現場與傅嘉莉及張振朗拍了大批搞笑花絮照；照片所見，張振朗與傅嘉莉耍花槍曬恩愛，坤哥則表現落寞又無奈：「你們有當過我存在嗎？我還是迴避一下吧」。

昨晚有「御用惡人」封號的彭迪安Eddie亦獲讚好戲！劇情講述Eddie飾演的鄧安與刑凱小時候曾是好朋友，後刑凱因鄧安誤入歧途疏遠對方，感到受傷的鄧安遂虐待刑凱好友福仔報復，可惜卻意外浸死對方。談及埋藏心中多年的怨恨，鄧安在無力、憤怒及自責情緒之間遊走，當中鄧安邊強忍傷痛、邊自責的場口，獲網民大讚好戲。

Eddie另一場因被綁架，整個人浸在水中的演出，獲網民讚他真‧瞓身及「好頂得」，對此Eddie在Ig留言，為拍攝相關場口，他當日不但在水中浸了超過半天，而且還要像「宇宙大王」一樣用鼻飲水：「當日天氣好熱，拍攝地點在貨倉裏貨櫃，而我就喺個浴缸浸咗半日，學宇宙大王用鼻飲水，飲到頭痛痛咗2日，仲發埋燒，但睇到成品後，一切辛苦，都是值得，感謝各位台前幕後工作人員，辛苦了。」

（即時娛樂）