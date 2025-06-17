《寒戰1994》首條15秒宣傳片曝光 吳彥祖劉俊謙登場 (13:33)

由金像導演梁樂民執導的《寒戰》系列強勢回歸，新作《寒戰1994》第一條15秒宣傳片首度曝光！繼早前在康城電影場刊中，首張概念海報亮相後，在今屆「上海國際電影節2025」場內播放了一條15秒宣傳片：一位身穿禮服的男士於晚宴上，對著在場同樣穿上劃一禮服的同僚手足，包括左方前端劉俊謙，一把隱約像吳彥祖口音的聲線，語重深長的說出一段對話：「各位同事，我希望最高行動代號，不會在我任內出現。」

聲音背後同時出現《寒戰》當年的經典對白「非常時期 非常方法」，而不同的電影畫面亦隨之閃現，包括：李文彬（總警司）門牌、英國秘密情報局的徽號、黑社會拜關帝儀式、警車出動場面等，最後以「寒戰」為最高行動代號的檔案文件曝光。

另一把疑似劉俊謙的聲線，說出了「寒戰」兩個字，接著畫面顯示《寒戰1994》戲名。過往在系列中出現的角色人物背後都隱藏了不少機密，將會在這前傳系列會逐一揭露。

安樂電影同時公布即將上映《寒戰》前傳二部曲 —《寒戰1994》及《寒戰1995》，展開連番戰幕。近年港產片少有一口氣投資連拍兩集，可見安樂電影對《寒戰》前傳系列信心十足。

導演梁樂民解釋開拍2集《寒戰》前傳系列的原因：「當江老闆（安樂電影公司老闆江志強）問我如果重拾這個寒戰系列，拍前傳會拍什麼時，我告訴江老闆在構思第一集時，已有前傳的脈絡，我記得第一集戲中的廉政公署高級調查主任，質問當時的警務處副處長李文彬（梁家輝飾）時，已經道出了當年的O記主管李文彬在1995年，利用非常完美臥底計劃，成功瓦解一個黑社會字頭。

這就是我們開始《寒戰》前傳的起點，不過今次故事不局限於黑社會及香港警隊高層的權鬥。今以90年代眾多富商被綁架的其中一個傳聞作為點子，牽引出社會中各方陣營及最高權力核心的矛盾，包括：富豪、黑社會、香港警隊等，他們怎樣面對3年之後回歸的大時代？如何尋找一個平衡點，去爭取自己的最大利益？這個就是我們《寒戰1994》及《寒戰1995》的故事起點。」

作為《寒戰》系列的幕後主腦，江志強亦解釋為何10年後才重啟這個系列。他逐一解構：「《寒戰》這個系列是我跟導演梁樂民於10多年前開發的電影，拍完《寒戰2》後，我跟導演說，在還未想到續集點子前，不如先放下這個項目，拍另一個我一直想拍的人物傳記故事—《梅艷芳》，籌備期間我跟導演一直思考，如果再拍《寒戰》這個系列，應該拍什麼角度，才可更有突破及帶給觀眾新鮮感，直至想到一個突破點才決定開拍。

我們拍攝《寒戰》新一集，要給觀眾全新的視點，所以我們決定將時間軸由2012推前到回歸前2至3年。1994及1995年對香港來說，是極具標致性的年代，在這個時期，不同階層、不同背景的人，面對回歸都有不同想法，《寒戰》警隊有他們內部的矛盾，商界有商界的部署，黑社會又如何爭取自己的權益，有錢家族又有家族權力上的暗湧，甚至英國政府亦有他們的盤算，一個如此特別又複雜的年代，各方勢力的角力，將會成為這部電影的特色，希望帶給觀眾耳目一新的觀感。」

（即時娛樂）