歐陽萬成5場紅館棟篤笑完成 尾場加演「歐陽曼聯」偕李克勤驚喜合唱 (14:32)

Jimmy的爸爸媽媽於首場謝幕時一同站台（左圖）；許冠文﹑衛詩雅和蔡一智夫婦亦有捧場。（大會提供）

黃子華﹑Do姐﹑許冠傑﹑阿Sa和Tyson都在後台跟歐陽萬成集郵留念。（大會提供）

歐陽萬成在紅館尾場棟篤笑跟李克勤合唱《紅日》，而許冠傑和Do姐也驚喜現身紅館舞台（右下圖）。（大會提供）

港產荷李活演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）合共5場的《Jimmy O. Yang Live in Hong Kong》棟篤笑，前晚（15日）在紅館順利完成尾場，5場演出合共吸引35000名觀眾捧場，連日來在社交平台洗版，反應熱烈。

Jimmy O. Yang號召力驚人，不少城中名人均有捧場，包括黃子華，許冠文、衛詩雅、劉嘉玲、張艾嘉、尹光、Tyson Yoshi、周汶錡、周秀娜、蔡卓妍、鄧麗欣、林青霞、金燕玲、蘇施黃、谷德昭、雲浩影、T-Ma、古巨基、湯令山、胡杏兒等等，繼Jimmy的爸爸媽媽於首場謝幕時一同站台後，許冠傑與「Do姐」鄭裕玲也驚喜現身紅館舞台，掌聲震撼紅館。

Jimmy O. Yang為5場紅館Show，特別提早返港攞靈感，盼加入大量本土元素，令香港人看得更加親切，Jimmy還夾雜廣東話及港式粗口，一嘗高呼「山頂嘅朋友你哋好」滋味，他更大開金口，分別哼起羅文金曲《小李飛刀》、尹光的《十四座》及許冠傑代表作《半斤八両》等。

尾聲時，台上播出《紅日》KTV，此時Jimmy介紹同屬「華仁仔」的李克勤現身舞台，2人合唱《紅日》後，贏盡掌聲，Jimmy坦言感動，克勤大讚Jimmy親切，加上大家也曾就讀華仁書院，份外同聲同氣，克勤笑謂：「雖然我哋係中國人，我唔係咁好意思叫你中文名，我都係叫番你英文名Jimmy好喇，你中文名係歐陽，歐陽係冇問題，但係萬成（曼城）呢......You Know？I'm 曼聯！都冇乜所謂啦，兩隊今年都踢得咁差。」

Jimmy聞言表示：「吖！曼聯，唔好意思。」克勤透露全家也是Jimmy擁躉，當晚亦帶囝囝捧場，Jimmy得悉後就自己太多粗口致歉。2人於尾場加演「歐陽曼聯」棟篤笑，為5場紅館騷劃上圓滿句號。

（即時娛樂）