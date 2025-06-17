陳健安應歌迷要求 推出三分甜情歌 化身「護士安」替Sam量血壓 (14:52)

安仔收集「族人」與伴侶難忘旅程的照片和影片，並將這些甜蜜回憶輯錄在MV尾段成為彩蛋。（大會提供）

雖然安仔沒有在MV露面，但親到現場探班，讀醫護出身的他更化身「護士安」，替飾演昏迷病人的Sam量血壓和打點滴。（大會提供）

陳健安（安仔）最近推出情歌《額頭有字》，MV由新演員李琛瑜（Sam）和女團Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋）擔任男女主角。首次演MV女主角的阿蛋超緊張，更特意報讀戲劇班。安仔身為主唱兼歌曲監製之一，雖然沒有在MV露面，但親到現場探班。讀醫護出身的他更化身「護士安」，替飾演昏迷病人的Sam量血壓和打點滴，還幫忙佈置病房場景，非常專業。

新歌《額頭有字》由Lesta Cheng和陳嘉銘作曲、Oscar填詞、賴映彤編曲，並與安仔一齊監製，Oscar擔任MV導演。安仔強調新歌刻意走「唔係好甜」路線，他表示靈感源自「族人」（歌迷暱稱）意見，他們反映「安式情歌」大多偏向慘情和Emo，最近剛好收到一首甜而不膩的Demo，便決定製作這首微甜情歌。

安仔笑言：「喺香港話『唔係咁甜』係好高榮譽，例如食到好食嘅甜品，你會讚『唔係好甜』！」身旁阿蛋提到其團歌，說：「『三分甜』夠唔夠呀？」安仔說：「三分甜就啱啱好啦！呢首歌就係咁嘅感覺，香港人最高榮譽嘅形容。」

安仔即興清唱副歌，阿蛋好奇問為何歌詞中包含很多角色人物，例如「福爾摩斯」、「楚霸王」？安仔解釋：「歌詞內容有啲奇幻，由Oscar填詞，佢亦將呢份奇幻帶入MV。」

MV其中一幕，Sam躺在病牀上扮昏迷，安仔即「護士上身」替他量心跳、血壓等，故作緊張搶救，場面搞笑。Sam笑言今次演技上最難就是要對抗睡魔，他說：「好努力令自己唔瞓着係好辛苦，因為由朝早開始拍，拍咗成日，好想瞓覺。」原來安仔和Sam早有淵源，安仔表示他有演出C AllStar《沒明日的恐懼》MV，2人上演相擁痛哭，非常難忘。

阿蛋坦言勁緊張，說：「第一次演MV女主角，而且好多唔同情節，有傷感和戲份多，係好大挑戰，多謝邀請。」安仔透露是MV導演兼填詞人Oscar推薦他們演出。而阿蛋是安仔的小粉絲，說：「無論係C AllStar演唱會、安仔嘅個人演出，至最近嘅『拉闊音樂會』我都有撲飛去睇，最希望可以同安仔合照。」安仔聞言秒速達成她的願望，她開心到瞇瞇眼。

安仔早前化身「時光機機長Captain On」，收集「族人」與伴侶難忘旅程的照片和影片，並將這些甜蜜回憶輯錄在MV尾段成為彩蛋，認真sweet！

（即時娛樂）