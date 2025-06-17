鄭中基現身家事法庭 將發聲明為8000元贍養費解畫 余思敏無回應提問 (15:38)

鄭中基和余思敏於2011年結婚，婚後育有一子一女，去年8月鄭中基爆出「經理人風波」，隨後再發聲明，自爆患抑鬱症和酗酒問題，暫停演藝工作，太太陪伴到美國接受戒酒療程。

今年2月卻傳出2人離婚消息，直至4月，鄭中基和余思敏分別現身灣仔家事法庭，出席閉門聆訊證婚變。有報道指鄭中基給子女贍養費每人8000元，難以應付兩孩子日常開銷，由於鄭中基出手太低，2人未能達成共識，才鬧上法庭。

今（17日）晨10時48分，身穿西裝、戴口罩的鄭中基，在父親鄭東漢陪同下，乘7人車到灣仔家事法庭，就「解決子女安排的首次見面」出席閉門聆訊。鄭中基見到在場傳媒，禮貌地連聲說早晨，然後步入灣仔家事法庭。聆訊於11時30分開始，但聆訊前仍未見余思敏影蹤 。

鄭中基和爸爸鄭東漢在下午1時30分離開法庭，並接受傳媒訪問。問到鄭中基今日是否傾撫養權問題？他說：「今日傾咗好多嘢，𠵱家唔方便講，但遲啲會出聲明，因有好多不實報道，剛與法官申請咗，法官畀我澄清。」

問到是否有關傳前妻余思敏向朋友吐苦水，表示鄭中基每月僅願付8000元贍養？鄭中基說：「係其中一樣，我哋會澄清。」現在是否爭取子女撫養權？他說：「呢個唔講得住，處理中，我都尊重法庭，所以我之前一直冇同大家講咁多，等到今日（17日）問到法官畀我講，先跟大家講，如果法官唔畀，我都唔能夠講。」

小朋友心情有否受影影響？鄭中基說小朋友OK，問到有否向小朋友解釋發生什麼事，他沒有回答。子女現在是否與他同住？他說：「一半一半。」問現在停工的鄭中基，是否待官司完結司後才復工？鄭中基未有回應。

鄭東漢之前接受明報訪問時，表示希望兒媳之間的事情，不要影響到其他人，問他是否被影響？鄭東漢說：「你見我企喺度，你話呢？」承認因受影響，所以也要出庭。今年父親節是否特別難忘？鄭東漢笑言在法庭慶祝父親節。鄭東漢亦表示有很多失實消息，所以他們要澄清。至於官司幾時完結？他們表示不知道，向傳媒說「唔該晒，多謝關心」後，隨即登上7人車離開。

相隔15分鐘，略帶憔悴的余思敏，在律師團隊陪同下離開，她逗留在大堂與律師團隊密密傾，有記者走上前問余思敏離開時，可否在門外影張相，她搖一搖頭。

余思敏在女友人陪同下離開法院，記者追問她贍養費是否傳聞中8000元、子女撫養權歸誰、現時是否與子女同住、鄭中基說稍後會出聲明，她會否也出聲明、傳她將復出幕前工作、現在她負責照顧小朋友等問題，她全部沒回答，說：「冇嘢回應，我唔方便講任何嘢，多謝關心。」然後登上車離開。

（即時娛樂）