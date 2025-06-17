我奪走了公爵的初夜｜戀愛腦澤演沉船追妻 徐玄演技升呢獲讚 (16:56)

徐玄向來以正直乖巧形象深入民心，今次在新劇演浮誇角色，同樣可愛討人喜歡。（Viu提供圖片）

由韓星徐玄和澤演合演的全新漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》，憑爆笑浪漫劇情與主演們的出色表現，迅速引爆熱議，該劇已於Viu上架，香港觀眾可緊貼播放。

《我奪走了公爵的初夜》首周劇情，講述平凡女大生K（徐玄飾）一覺醒來竟穿越到深愛言情小說中，成為領議政大監膝下的小女兒「車善策」！善策一邊享受豪門千金生活，一邊化身觀眾「食花生」，親證男女主角由零開始談戀愛！

根據書中設定，男女主角李繁（澤演飾）和趙恩愛（權韓率飾）將在元宵夜迎來命運般的初遇，沒想到卻被善策意外亂入！事源當晚一眾世家小姐舉行聚會，趙恩愛遭到惡女都花善（池惠元飾）當眾造謠，為了替恩愛解圍，善策突然提議以酒代茶，更將現代調酒方法帶到席上，使她迅速成為全場焦點。

善策為了見證男女主角初遇而來到河邊，卻意外被李繁所救，喝醉了的她不但強吻對方，又點破了他身上的孤獨寂寞，李繁以為女方是真命之女，2人度過火辣初夜！翌日善策逃離現場，李繁卻命人到善策家中提親，更要脅女方下嫁；善策不得已只好答應婚事，另一邊廂則想盡方法令李繁討厭自己，走投無路的她決定半夜逃走，結果遇上匪徒，書中男二鄭秀謙（徐范俊飾）現身解救，李繁也在此時突然現身，使得原本複雜的感情線亂上加亂。

《我》劇首播後獲觀眾大讚設定有趣，劇中李繁和善策上演一夜情後隨即沉船追妻，不少網民指「笑點非常密集」。

少女時代的徐玄向來以正直乖巧形象深入民心，今次在新劇演浮誇角色，同樣可愛討人喜歡。劇中她為拒婚上演各種荒謬橋段，例如女扮男裝逃出京城、田裏勞動弄得蓬頭垢面；此外，不少觀眾認為徐玄分飾現代大學生K和古代貴族千金，前者「宅」氣逼人，後者則活潑靈動，她在角色上下了不少苦功。

談到首度與澤演合作，徐玄透露：「我們出道的時間只相差1年，但是那時候的我很怕醜，幾乎不會離開休息室半步，活動時間雖然重疊，卻沒有機會變熟；這次我特地問了潤娥姐姐，她說澤演是個很好的哥哥，叫我不用擔心，我也覺得他是令人有安全感的演員。」

澤演在《我》劇演小說主角李繁，他雖貴為貴族，卻被王族成員視為眼中釘；為了保護自己，他總是冷面示人，某天酒醉的善策突如其來表示理解，幾句話便直接戳中他的心事，於是他獻出初夜，還誓死娶她為妻！

不少原著粉絲表示澤演是「行走的李繁」，加上高大挺拔身材自帶主角氣場，與角色神同步，澤演亦為首集半裸戲瘋狂健身，加上早前他到訪台灣，被不少民眾野生捕獲他在街上路跑，使他的親和力和人氣持續飆升。

（即時娛樂）