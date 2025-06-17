肥仔被封「翻版姜濤」193怕到維園打波 認保守拒除衫 (18:10)

193和肥仔聯同王家晴Candy、George等，出席ViuTV綜藝節目《公司逼我打籃球》記者會，分享合作點滴。（鍾一虹攝）

肥仔因穿上99號球衣，被冠以「翻版姜濤」外號（左圖）；193自爆曾拒絕姜濤打波邀約。（鍾一虹攝）

ERROR的郭嘉駿（193）和梁業（肥仔），今天（17日）聯同COLLAR成員王家晴（Candy）、P1X3L歐鎮灝﹑ROVER及陳安立等，出席ViuTV綜藝節目《公司逼我打籃球》記者會，分享合作點滴。

曾是香港甲一籃球員的193， 因拍這個節目重拾打籃球興趣，感觸良多，他在左手臂添上籃球紋身紀念。肥仔讚193跟教練改變打波習慣，球技變得更加強勁，193指要改變既定入球姿勢很難，現在變射球不準，又爆肥仔拍節目愈食愈肥，肥仔解釋：「打籃球講球速度和爆炸力，因為想做出成績，消耗體力更大， 試過拍完比賽鏡頭，一停機立即累到趴地，又要食糖補充能量。」2人預告節目加插玩瑜伽，嘗試穿瑜伽褲，貼身效果增加「現代感」。

肥仔因穿上99號球衣，被冠以「翻版姜濤」外號，他笑指姜濤本人也知此事：「姜濤覺得好好笑，拍節目時我被眾人看低，但每次入球博得更大歡呼聲。」肥仔和193佩服姜濤球技精，無論遇到幾多對手攔截，都能隨手拋波便入球，肥仔說：「姜濤約過我去維園打波，大家各有各勁，都有粉絲來睇波。」

193自爆曾拒絕姜濤打波邀約，他說：「天氣熱，想去室內場打，好怕去維園打波，個個熱到除衫，個個滑嘟嘟好難埋身攔截，而且我好保守，打波不會除衫。」

ERROR其餘2位成員何啟華（阿Dee）和吳保錡（保錡）沒有參與拍攝，193指2人不愛打藍球，保錡偏愛踢足球，阿Dee已貴為億萬票房演員，無謂騷擾他們，又透露ERROR籌備跟一位超級巨星合作，新歌正在填詞中。

在城大修讀心理學課程的Candy表示即將畢業，但拍攝節目期間正值考試期，要同時兼顧學業和事業，雖然辛苦但也充實，她大爆拍攝期間，見盡所有男藝員發惡畫面：「他們好像獅子，會發脾氣、鬧交，幸好球場事、球場了，打完波就沒事。」有沒有改變她擇偶條件，拒絕喜歡打籃球男生？她笑說：「不會，只要現實不發脾氣就可以，我以前打籃球都會燥底，今次拍攝沒有展露這一面，因為不夠他們惡，反而我變成和事佬，勸大家冷靜。」

COLLAR演唱會8月底在亞博舉行，Candy表示下個月投入排練，非常期待表演細節安排，笑說：「有個人願望，想在台上表演打籃球，或者表演食極瘦叉燒，因為拍節目時經常食到叉燒好開心。」

（即時娛樂）