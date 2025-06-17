藍奕邦台灣開騷補償粉絲 吐心聲：不知下次何時能再唱 (18:40)

唱作歌手藍奕邦首次在台北開騷，上周末在當地舉行「藍奕邦《Snug In My Arms Live Tour 2025》 Taipei」，這也是年初香港演唱會「被取消」後首度開騷，吸引杜汶澤與老婆田蕊妮現身力挺。藍奕邦看見台下許多香港人特地飛來台灣睇騷，甚至有英國、芬蘭的忠實粉絲，亦有台灣人粉絲買票支持，讓他感動不已，感慨表示：「請大家珍惜現在，不知道下一次什麼時候，還能唱歌給這麼多人聽。」

藍奕邦身穿西裝外套帥氣登場，一開場連續獻唱《盲年》、《你倫敦我紐約》等歌曲，一唱完全場掌聲不停，他開心說：「終於再開演唱會了！」他好奇在台灣演唱會該說粵語、國語比較好，現場調查有一半的香港人，有的是住在台灣的香港人，也有的是特地買機票飛來台灣的香港人，而台灣人也有將近一半，更有出道至今一路跟隨的粉絲，讓他又感動又驚喜，他獻唱首張專輯單曲《熱帶魚》，獻給追隨他21年的忠實粉絲。

有別於在香港的演唱會，首次在台開騷的藍奕邦，為台灣粉絲準備特別曲目，他說：「來到台灣一定要更台！」他演唱2003年為「情歌天后」梁靜茹作曲的歌曲《Fly Away》，他說：「我一直覺得很幸運，可以寫歌給國語歌手，這首歌我已經很多年沒有唱了。如果有台灣朋友不太認識我，我唱的話一定會有印象，也可能有人是因為這首歌知道藍奕邦。」另一首獻給台灣粉絲的曲目，就是藍奕邦為張學友作曲的《樓上來的聲音》，以國語原裝Demo版《星期五的安靜》塵封24年首度公開演唱，他還說：「很感謝張學友當年認識我！」

現場氣氛熱鬧，藍奕邦對於台下觀眾有求必應，當演唱到抒發情感的《我愛過很多人》時，心有感嘆：「這首歌當年寫的是我的戀愛心境，諷刺的是現在還是很符合，希望這次來台灣可以順便找到歸屬，希望我的戀愛運在台灣比較好。」有觀眾聞言說：「幫忙介紹！」他笑回：「我會認住你的！」也有觀眾告白：「很帥，我想追你！」他打趣笑回：「是誰？」展現親民的一面。

藍奕邦亦演唱為張衞健創作詞曲的歌曲《身體健康》粵語版，特別是他曾經在台灣火鍋店用餐時，聽到店內播放這首歌，讓他對於這首歌可以影響到台灣感到又驚又喜。他沒想過這首歌可以紅兩次，第2次在疫情時期，成為香港人祝福親友「身體健康」的應景歌曲，他感嘆表示：「請大家珍惜現在，不知道下一次什麼時候還能唱歌給這麼多人聽。」更特別在演唱中將歌詞裏的「我只希望身體健康」改為「我只希望香港健康」，讓全場觀眾感動不已。

到了演唱會下半場，藍奕邦應觀眾要求脫掉外套，換上黑色牛仔背心、戴海軍帽亮眼登場，一連唱出《晚晚禮拜六》、《Cocktail》以及最新單曲《男孩子！》3首快歌。他不時走到台下跟觀眾近距離互動，帶動觀眾合唱，甚至在最後Solo跳了30秒又騷又性感的舞蹈，讓觀眾尖叫不停，氣氛超High。

藍奕邦坦言，這次台灣演唱會是他出道多年以來，感到壓力最大的一次演出，很多朋友勸他認清自己在台灣知名度不高，隨便在台灣找小型場地、不要帶樂團、一個人自彈自唱就好。

他自認「有一點倔強」，為了彌補香港粉絲的遺憾，即使自掏腰包也要在有限資源下，找到音響好的表演場地，有舞台、有樂團、有服裝，營造一場帥氣演出，他說：「就算只有一個觀眾也沒關係，對我而言這次演出，不只是一場演唱會那麼簡單，這是我的Fight Back（奮力反擊），無論如何我就是要幹得帥氣的，我要漂亮地做好這次演出！」

（即時娛樂）