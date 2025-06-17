Winka及Gao偷運隊友Glamping Day和Ivy被遺棄仍甘願受罰 (18:59)

在節目中沒有做錯的Day（左圖）說：「我哋就算要罰都要一齊，如果唔係就唔係呢個團隊合作囉。」（Viu提供圖片）

ViuTV綜藝節目《COLLAR以為去度假》今晚（17日）播出的一集，承接之前得到Glamping獎賞的Winka（陳泳伽）和Gao（沈貞巧），連夜偷運Candy（王家晴）、Sumling（李芯駖）和Marf（邱彥筒）到豪華套房高牀軟枕，將雙人獎勵變成5人共享。

可憐被遺棄的Day（許軼）被蚊叮足全晚，Ivy（蘇雅琳）更指半夜醒來時，看見Day瞪大雙眼望著自己說：「佢哋畀人捉走咗呀！死喇，我哋聽日2個要救佢哋呀！」Day搞笑地以為眾人被製作組捉走。心水清的Ivy早上看見Marf留下的字條，便知道她們是偷走去找Winka和Gao。

心水清的又何止得Ivy，訓練營教官從製作組口中得知她們偷去Glamping，更認為她們拋下2人的行為，是缺乏團隊合作精神，罰COLLAR全體做掌上壓。事後Marf認同教官的說法，覺得要走便一齊走，不應留下2人。至於沒有做錯的Day則表示：「我哋就算要罰都要一齊，如果唔係就唔係呢個團隊合作囉。」

懲罰過後，COLLAR隨即分成3組「定向探險」大挑戰。各組要根據地圖及圖片，去到指定地點完成任務取分。最後3組同時完成任務回到終點，眾人可從「入住5星級酒店」以及「取回手提電話一晚」中挑選一項做獎品，以小數服從多數來作決定。結果「手提電話」以5票的大比數，拋離「5星級酒店」勝出，究竟哪2位隊員捨得放下拿回手提電話意欲呢？

（即時娛樂）