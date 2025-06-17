曾展望「捧場紋」媲美劉德華 賴慰玲吳若希顴鼻相配有「幫夫相」 (21:25)

最近人氣急升的GM被指有「捧場紋」，如劉德華、湯告魯斯都有。（無綫提供圖片）

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（16日）主題為「風水玄學的奇情故事」，請來堪輿學家唐碧霞師傅擔任嘉賓。賴慰玲擔任客席谷主，是首次出現4位谷主，她笑說︰「因為知道有位好勁嘉賓，佢一眼就可以睇穿大家人生，所以申請上嚟。」

節目中唐師傅為4位谷主分析面相，近日人氣急升的GM被指有「捧場紋」，一些非常受歡迎的藝人如劉德華、湯告魯斯都有，她說︰「一個人有呢款紋，未來會好好。」GM經常被指眼細，唐師傅為他派定心丸，指眼睛大小跟是否有神沒有關係，眼大代表較熱情、奔放，眼小的人較內斂︰「會比較怕醜嘅，比如佢暗戀咗一個人，會等好耐至去表白，係默默地觀察你、默默地暗戀你嗰種。」火火忍不住搭訕說︰「同人（葉蒨文）做咗幾年《愛‧回家》，𠵱家先至講，真係......」

講到各谷主最有興趣的面相，非「情場浪子」的火火莫屬，唐師傅指火火面相屬於多情，她說︰「睇佢對眼就知佢諗緊乜嘢，佢最特別地方，係笑起嚟臥蠶（眼袋位置）有紋。」唐師傅表示桃花紋不一定代表出軌，她解釋︰「桃花紋對男仔嚟講，代表容易受女性歡迎，又或者做幕前受到觀眾歡迎。」

唐師傅又讚吳若希雙眼有神，決斷力非常好，35歲到40歲將會是人生高峰，她接住說︰「再加埋鼻同顴相配，有幫夫運，但嫁咗都要做，唔使旨意唔做嘢。」唐師傅讚賴慰玲同樣顴鼻相配擁幫夫相外，臥蠶位置的子女宮非常靚，代表將來子女會很出色。

（即時娛樂）