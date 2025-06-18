林芊妤卧牀一周 孕肚急速長大 胎兒基因快速測試報告正常 (13:41)

林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，由於接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查時發現BB染色體13結果為「T13 positive」。擔心得哭成淚人的她上星期接受抽羊水檢驗，進一步檢查胎兒情况。她完成檢查後因持續流出羊水，有流產風險，因此在醫生囑咐下需卧牀至少一星期。Coffee今天（16日）在社交平台表示終於完成7天閉關的日子，雖然仍在等待胎兒的詳細基因報告，但早兩天已出了一個基因快速測試報告，顯示暫時一切正常。

她說︰「7天在家閉關完成，這七天最大的變化除了肚子以倍數的在增大外，額外意外收穫可算是我的精神狀態。應該是這幾天休息太充足，今天老公早上說我樣子比之前精神多了，然後我細心看發現毛孔黑眼圈也少了，面色也均勻了很多，就算素顏用原鏡頭拍照也看起來也很精神的樣子。回想起來，我也有很長時間沒好好休息過。這7天除了工作，連家中的大小事務我也基本上做不了，可算是上天強制性命令我在牀上睡一星期美容覺。不是吃就是睡覺，老公真的差點連牙也想幫我刷。每天就是睡在牀上做女王，讓老公和兒子服侍我，但女王般的悠閑生活真的不太適合我。今天奴婢本人總算可以恢復正常生活了，謝天謝地，但大家放心我會量力而為的，這一個月也不會做運動，答應了醫生會乖乖維持一個月最溫和的生活作息。另外，雖然詳細報告還未出，但抽羊水時也先做了一個基因快速測試，前兩天出了結果暫時一切正常，現在我就乖乖等待最詳細的基因報告啦﹗」

（即時娛樂）