鄭浩南婚姻失敗留陰影 專心拍戲湊大孩子 尚未想再闖情關 (15:21)

鄭浩南昨晚（17日）身穿全白西裝出席新片《拼命三郎》首映禮，西裝褸內未有襯衫，胸肌盡現，成為全場焦點。他笑言該套服裝一直未有機會穿著，今次終於派上用場，並幽默表示市道不景，省下開支才沒穿襯衫。

早前他赴內地登台演出，現場出現數十名觀眾衝上台爭相合照，其間更有女粉絲試圖親吻，亦有男粉絲熱情擁抱，鄭浩南表示這些情况屢見不鮮，且充滿危機感。他憶述：「幾年前任達華於商演時，腹部曾被人刺了一刀。由於不知道活動現場有沒有瘋子，這次於西安參與大型酒吧活動，主辦單位特意安排20名保安以策安全，但依然有50名觀眾熱情衝上台。」他表示當日拒絕了女粉絲的親吻舉動︰「我當時推開了她們，沒有蝕底，力保清白﹗那幾位姐姐不太漂亮，即使漂亮也不好，不衛生﹗我經歷了很多，凡事不能看表面。我的工作要拋頭露面，很陰功﹗」

談及有女粉絲向他求婚，鄭浩南笑言對方只是開玩笑，他現階段沒拍拖。對於早前在港被拍得與一名女伴同行，他解釋對方是公司同事，自己不會考慮跟女同事發展感情。鄭浩南坦言婚姻失敗為他留下陰影，目前尚未準備好開展新感情。他說：「曾經受傷，仍未復原，我害怕，現階段專注拍戲，並好好照顧小朋友。」

談及工作安排，鄭浩南提到原本正洽談一部新電影，但因時間未能配合而作罷。他之前在馬來西亞居住逾20年，稍後將返回加拿大陪伴年邁父母。

（即時娛樂）