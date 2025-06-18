刑偵12｜林保怡與7人格同站被告席 張振朗俏皮面曝光 (15:54)

林保怡、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》，昨晚（17日）一集講述刑凱（張振朗飾）與芷菲（傅嘉莉飾）出盡辦法，勸說丁洛風（林保怡飾）人格丁少芸（陳法蓉飾）及丁少婷（陳若思飾）等承認殺人罪，令丁洛風可免卻牢獄之苦。今晚（18日）播出的新一集，將交代丁洛風與其7個人格齊齊上庭，站在被告欄內作供。林保怡在這場人格審訊戲中再度發揮演技，秒速轉換人格的同時，還挑戰與不同「人格」於同一時間做出相同動作，以及以同一語速及語氣說着同一樣的對白，難度極高。監製巢志豪表示︰「要同時開始，同一速度、角度，同埋同一時間停，每次拍都總係有一個唔啱時間，仲要次次唔啱時間都係唔同嘅人。」

官方早前釋出拍攝花絮，8位演員一起站在被告席，十分擠迫。林保怡笑謂：「想像一吓，人最迫嘅時候放個屁！」負責扮演「旁聽」的張振朗及傅嘉莉則興奮拍下現場情况。正式拍攝時，第一位在時間上出錯的是陳若思，林保怡扮教訓她說：「你慢咗好多喎，再慢要萬歲呀！」每完成一個鏡頭，林保怡都會笑問「有冇人要萬歲呀」。張振朗調皮地衝上前看playback「食花生」。林保怡接受tvb.com訪問時，笑言7個人格各有特色，沒有哪一位特別難扮，陳若思更是最易扮。他說︰「阿妹最唔難，佢冇咁多身體語言，所以好易扮。」

（即時娛樂）