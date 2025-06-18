鄧紫棋重錄舊歌出專輯 前公司出聲明反擊 限48小時刪歌 (16:50)

鄧紫棋日前在社交平台表示根據新加入的法律團隊成員意見，終於找到方法把舊歌重錄及發行成專輯。（鄧紫棋微博圖片）

鄧紫棋（G.E.M.）2019年與經理人公司「蜂鳥音樂」爆出解約風波，其後更鬧上法庭，官司一打逾6年，至今未有結果。鄧紫棋上周四（12日）在社交平台表示因訴訟問題，已超過6年沒收到自己創作的歌曲版稅，後來根據新加入的法律團隊成員意見，終於找到方法把舊歌重錄及發行成專輯。

「蜂鳥音樂」今天（18日）發聲明，表示蜂鳥音樂有限公司享有「錄音製作者權」、「詞、曲著作權」，鄧紫棋是次重錄的舊歌（除《天空沒有極限》、《後會無期》、《喜歡你》以外），在全球版權登記機構 （IFPI）及國內各大音樂平台均明確標注相關權利人為蜂鳥音樂有限公司。聲明指出，鄧紫棋在各大在線音樂平台發布重製版本的行為，存在「復製權/改編權侵害」、「信息網絡傳播權侵害」的法律問題。

「蜂鳥音樂」要求鄧紫棋團隊48小時內刪除所有渠道傳播的侵權內容、各音樂平台立即下架涉事重製版歌曲。蜂鳥音樂對任何機構或個人對侵權作品的商業使用，會保留一切法律追責權利。聲明指如有關方面未在指定期限內履行，將依法採取行動，包括向國家版權局及地方行政主管部門提起行政查處申請、 在具有管轄權的法院提起侵權訴訟（包括但不限於索賠侵權收益、維權合理支出及主張懲罰性賠償），以及保留追究傳播平台侵權責任的權利。

（即時娛樂）