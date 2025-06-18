江若琳邀張繼聰拍新歌MV演男友 禁丈夫蕭唯展監場 (17:56)

江若琳（Elanne）事隔10年再推出情歌《流著淚寫句號》，她表示相隔多年，終於有個好機會，再次與樂迷分享這些年來在愛情路上的經歷。《流著淚寫句號》MV講述一對情侶由相戀到分開的過程，兩人最終因了解而放手，學會放下執著與遺憾，衷心祝福對方擁有更美滿的人生。Elanne請來好友張繼聰擔任MV男主角，她直言：「我一聽到MV故事，發現需要演技，就決定今次要親自上陣演出。至於對手，我第一時間就想到張繼聰，一位我近年非常欣賞的演員。當時其實都未落實其他拍攝細節，但我已經立即打電話問他可不可以幫忙！」張繼聰亦一口答應：「娛樂圈本來就應該互相幫忙。見到Elanne有幸福的家庭，還繼續追夢，當然要義不容辭！」

兩人在MV中飾演情侶，要一起經歷熱戀、冷戰、激烈爭執、分手的階段。張繼聰被問到會否感到尷尬時笑說：「我身為一個專業演員，不會覺得尷尬！」Elanne則坦言：「不尷尬，但唯一要求是我丈夫不能在場，因為他看着，我演出時無法完全釋放！」至於MV中的爭執場面，二人演技大爆發，掃枱、掉東西、發脾氣場面真情流露。張繼聰作為愛妻號更分享：「我和太太平日沒什麼爭執，因為夫妻相處講求融洽，才可以長久。」

Elanne亦大方分享：「我與Oscar（蕭唯展）由拍拖、結婚到生BB，當然曾激烈爭吵，但人長大了，感情變得更成熟，懂得冷靜處理，吵完後會坐下來溝通，否則已變成前度。10年來，我學會了解不代表要勉強走在一齊。今次拍MV，我想回從前的經歷。我難跟前度做回朋友，因為我覺得要move on，學會放手，祝福對方更重要，大家各自安好就足夠。如果當初沒放手，就未必會遇到現在身邊真正對的人。這種幸福其實源於一個選擇，有時學會放下執著，比捉住不放更勇敢。我希望樂迷可以透過首歌，和我一同成長。」

（即時娛樂）