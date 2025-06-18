COLLAR以為去度假｜Winka遭隊友質疑係內鬼 傷心落淚 (18:07)

ViuTV綜藝節目《COLLAR以為去度假》今晚（18 日）將播出新一集，COLLAR玩積木信任遊戲，大家要透過觀察，合力把預先砌好的積木形狀、顏色以至排列次序，照辦煮碗地在自己的枱上砌回出來。不過，7位成員當中卻暗藏一個擾亂遊戲的內鬼，眾人在進行遊戲的同時還要找出內鬼。

遊戲開始不久，Winka因移動了Gao放好的積木而被眾人質疑。Winka一臉疑惑地表示大家認知的積木方向不同，直指積木放錯位置。Marf堅持「一定啱」，Winka亦非常肯定地說「一定唔啱」。兩人各執己見，情况愈見混亂，只要有人移動自己所放的積木便會懷疑對方是否內鬼。

當Sumling阻止Day移動積木時，Day因不忿被阻而直指Sumling「你係鬼！你係鬼呀」。Ivy聽見Day毫不掩飾自己的想法，笑到攤在地上。遊戲過後，眾人各自指出心目中的內鬼，其中有份被指是內鬼的Winka霎時湧出淚來。

營火會上，COLLAR分享自己的人生旅程。Candy表示當初自己加入COLLAR純粹因為喜歡表演，好像完成了夢想，但出道一年後慢慢多了很多顧慮，以前的自己好像已消失了。她表示去年情緒比較低落，因此決定要重新管理一個健康的生活。Winka曾自覺對COLLAR貢獻不大，因愧疚而叫公司不要為自己出歌，最後很感激公司沒有放棄自己。

（即時娛樂）