歐鎮灝感恩獲陳詠燊見證成長︰他當年討厭我也正常 (18:43)

歐鎮灝（George）直言明白陳詠燊（Sunny）當年為何討厭他，他表示翻看當年參加《造星II》的比賽片段，自己也討厭自己。（鍾偉茵攝）

歐鎮灝（George）今天（18日）和許寶恆（Alice）出席電訊品牌活動時，透露計劃年底與父母及妹妹同遊日本，並會借助AI程式為一家人設計合適行程。他希望能全額負擔旅費，但強調絕非因為掙得多，而是難得一家人旅行，期望趁機共度天倫之樂。他感慨道：「近年工作繁忙，已有好幾年未能一家出遊，因此十分期待。」

George表示近日忙於為主演電影《不赦之罪》進行謝票活動，最高紀錄一天內跑10場，看見場場爆滿十分開心。《不》片編劇顧問陳詠燊（Sunny）早前在社交平台撰文，指自己當年擔任《全民造星II》初選評審時對George印象極差，但6年後看到他抱持最大的敬意工作，成長顯著。George坦言閱讀相關帖文後深感反思︰「感謝他一直見證我成長，從昔日的黃毛小子變為現在認真對待工作的藝人。他為我撰文，我很榮幸﹗他當年討厭我也正常，我重看參賽片段時也討厭自己。那時我根本不懂何謂尊重。入行後，我累積了一些舞台經驗，並觀察前輩們，發現要呈現一場精彩演出，要在台下付出很大的努力。」

George表示明晚會捧場P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）有份演出的音樂劇《三‧八》。許寶恆被問到可會捧場支持曾傳緋聞的Phoebus時，表示日前已和葛綽瑤（Yoyo）入場欣賞。她讚Phoebus演出精彩，故事亦很感人，不少觀眾也落淚。

（即時娛樂）