《俠客李奇》第4季開鏡 美國前總統拜登忽然「客串」 (18:56)

《忍者龜：魅影突擊》男星艾倫里治遜（Alan Ritchson）主演的《俠客李奇》劇集系列，是影視串流平台Prime Video的王牌劇集，早前宣布開拍第4季，上周已開鏡，前日到了美國費城取景。艾倫昨早更新社交媒體Instagram，公開了多張與前總統拜登（Joe Biden）及其子亨特（Hunter Biden）的合照及片段，並留言表示「能夠與拜登家族見面是莫大的榮幸。他們再親切不過了，充滿善意、喜悅、優雅且真誠」。他又稱與拜登拗手瓜，結果敗給對方。

據費城的哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，拜登父子在里滕豪斯廣場附近的Parc餐廳食早餐，同一時間《俠客李奇》劇組也在附近取景，據目擊者表示，艾倫里治遜拍完一場在街上的戲，一輛黑色SUV突然停下來，拜登父子下車，「最初以為他們是演員，然後看到劇組開始拍掌及歡呼，有人說：『我們愛你，祖（拜登名字）』」有目擊者向CBS表示，「我最初還以為是在拍煞科戲，原來是拜登到來，他們要到Parc吃早餐」。拜登父子的出現給途人及劇組帶來驚喜，據悉他倆在餐廳內逗留了約一小時，並跟《俠客李奇》劇組聊天。

《俠客李奇4》暫未知播出日期；這亦是拜登上月表示診斷出患有惡性前列腺癌後首度公開露面。

（即時娛樂）