阮浩棕最愛演奸角 難忘曾與嫲嫲梁舜燕一同拍劇 (21:06)

阮浩棕在昨晚（17日）一集TVB節目《人生美食地圖-東京篇》裏，與陳方藤尋找東京CP值高美食，先後品嘗了醬煎豬扒飯、上班族食蟹天堂、運氣早餐、300g拉麵等，並接受「1000 YEN夾公仔」運氣挑戰。 在演藝圈打滾超過10個年頭的阮浩棕，2023年憑《隱形戰隊》中的變態奸角「慳少」成功突圍。他談到拍攝該劇點滴時透露，在拍攝活埋劉佩玥的戲分時臨場加了一個小巧思，希望令效果更恐怖。阮浩棕說︰「記得現場喺度諗，究竟點樣個畫面再恐怖呢？我就畀咗個Goodbye Kiss佢，呢個係劇本冇嘅。」阮浩棕續指做奸角其實發揮空間很大：「 可以放膽去做啲平時唔夠膽做嘅嘢，可以撇甩晒枷鎖咁做。」

他將在今晚（18日）一集分享當年與嫲嫲梁舜燕一起拍攝《EU超時任務》的難忘點滴：「有嫲嫲喺度帶住我，就算幾困難，都有種好親切同好平靜嘅感覺包圍住我。」阮浩棕又指短短的合作、已從嫲嫲身上學到不少待人處事之處。他說︰「對我嚟講除咗係達成咗一個願望（同嫲嫲合作）之外，亦都係學習咗一個好重要嘅一課。」外間曾不少聲音指阮浩棕有今天的成就全因「嫲嫲之名」，阮浩棕在節目中大方談及作為上等孫，確是多了不少工作機會，但若果自身準備不足，再多的機會也是沒用。阮浩棕表示當年就試過因為未準備好，拍《為食神探》時曾被狠狠地鬧。

（即時娛樂）