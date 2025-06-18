洪永城爆太太想培育女兒做網球手 張佳添撐張與辰有才華不受傳聞影響 (22:30)

洪永城、向海嵐、沈震軒、張佳添、謝雪心、賈思樂、范振鋒、李思欣等日前出席逸傑國際慈善基金會舉辦《一線一希望·童心建未來》2025，逸傑旨在為中國患有唇顎裂的貧困兒童提供免費的手術治療，並致力為中國的唇顎裂醫療專業人員提供長期培訓機會，晚宴共籌得超過300萬善款。

洪永城本身都有成立慈善機構，樂意參與慈善活動，他知道基金會今年8、9月會到貴州探訪，正商談會否加入。他有意帶兩名女兒一起行善，讓她們親自看別的小朋友，可以令她們反思要活在當下，珍惜目前所擁有的一切。他在剛過去的父親節收到大女兒洪靖嵐「獻寶」：「她很喜歡恐龍，就在一張紙上貼了個恐龍貼紙，就像是將自己最心愛的東西送了給我，還跟我說父親節快樂。」他當晚則與太太梁諾妍出外晚飯共度二人世界。洪永城說：「每逢周末，都要陪女兒游水、打網球、到其他小朋友家開生日派對，大女對網球有點天份，媽咪好希望培育她成為下一個李娜。」

沈震軒擔任慈善晚宴表演嘉賓，首次現場演繹個人單曲《最幸運的平凡人》，還與向海嵐合唱國語金曲《你最珍貴》，他興奮說有現場樂隊一同演出，玩得盡情。他為宣傳新歌絞盡腦汁，拍MV又自編自導自演網絡短劇《車廂擺渡人》，邀得歐陽震華等友情客串。他透露大計：「短視頻是未來大勢所趨，我希望製作有質素的短劇，發布在所有網絡平台，公司有支持我，我亦有自掏腰包，現已推出了5集，我希望一直拍下去，可以變成《愛‧回家》一樣長壽。」如何報答支持他追夢的好友？沈震軒拍拍心口說：「赴湯蹈火在所不辭，感恩在圈中建立很多友情，我有對他們說過，來日我有幸成為一個大導演的話，大家一齊來我的劇組開工。」

《中年好聲音》評審張佳添希望藉着這個活動，令更多人知道唇顎裂小朋友所面對的困難，主動伸出援手去幫助，讓小朋友得到接受手術的機會，以改變他們的一生。日前播出《中年好聲音321經典大戰》安排周吉佩、古淖文、譚輝智、黃博等拿着不同贊助商品演繹陳百強名曲《有了你》，成為網上熱話，張佳添對此說：「現在做廣播媒介不容易，節目得到這麼多贊助商支持，最後一集用一首歌去多謝他們，絕對好應該，順便又搞吓笑，我覺得幾有娛樂性！」近日《中3》亞軍張與辰被傳有位相交多年的同性密友Kelvin，他回應：「不需要對這件事有太大反應，張與辰好有才華、唱功出色，大家都好欣賞他，我深信，這單傳聞不會對他造成任何影響。」

（即時娛樂）