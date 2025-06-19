何啟華曾陷入演戲迷惘期 柯煒林與前輩合演獲益良多 (00:00)

ERROR成員何啟華與柯煒林演出ViuTV劇《光明大押》以當鋪作為故事背景，何啟華繼電影《焚城》後再與謝君豪（豪哥）合作，劇中飾演「小海」，事前根據劇本為角色做定準備功課，可是原來與導演的設定有出入，令他一度感迷惘，不懂如何在演員和導演的要求之間取平衡適應。他向謝君豪請教，被告知要靠自己：「豪哥好chill跟我講『你做啦，做就得！』明白演員最終應該是跟導演的要求去表達，不知如何找自己定位時，惟有繼續拍落去，之後狀態愈來愈好，捉得實那份感覺。」他相信導演可能看過他以往作品，定義他是有某種特質的演員，認為「小海」性格是具有自帶喜感，卻令他演出感一定壓力：「什麼是喜感？我如何定義自己好唔好笑？有時好認真去講一件事，不明白大家為什麼會笑？於是交回導演去處理，演出時只要大家盡全力投入去演。」

何啟華自爆拍完電影《毒舌大狀》後，一度陷入迷惘，認為好難捉摸如何令觀眾覺得講句廢話也好笑。演感情戲就更加要求情緒起伏，需要花很大能量，令演員非常疲累，演搞笑戲與感情戲對他各有難度。

何啟華入行後明白積穀防饑重要，早前買樓置業，但餐廳生意卻無奈結業，他承認受大環境影響，生活和經濟面對一定壓力。他當日去簽字買樓後，開始為供樓感焦慮，但為家人義無反顧。「為阿哥一家大小，我一定撐！」他指現在會計算開支，不會亂花錢。至於做老闆搞生意，他直認被嚇怕，自嘲不是天生的生意人。「自覺今次其中最失敗原因是自己過於為理想，好想個牌子可以做到流芳百世，養到一班有共同口味的人，卻忽略做生意最重要目標是賺錢。應該講實際先過理想，我調轉，結果捱了2年蝕得太多，始終頂不住。」

柯煒林劇中飾演謝君豪年輕版「林定堅」，兩人同場對手戲不多，面對出名好戲的「劇帝」謝君豪，難忘兩人一場對望戲，慶幸未被前輩的氣場震懾，反而有相輔相成感覺。除謝君豪，他開心與劇中多位前輩合作，其中劇場大前輩陳淑儀老師，有場戲沒有說太多，用眼神交流溫柔演繹角色，帶他好自然去演。柯煒林以前以為拍感人戲，追求一定要流出眼淚才收貨。後來聽前輩吳鎮宇的見解「想令觀眾喊未必等於演員都要喊」，令他茅塞頓開，有時欲哭無淚反而更傷感，逐漸掌握到，喊到便喊，不會強迫自己造成壓力。

（即時娛樂）