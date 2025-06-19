肥仔笑經理人花姐外形似冬瓜︰肉質不夠我實淨 (15:08)

男團ERROR隊長梁業（肥仔）近日為連鎖快餐店拍攝廣告，他笑言︰「很開心世人終於認可我對美食的熱誠，事關我經常四出『食好西』，卻沒有太多與飲食相關的工作。今次的廣告品牌真是慧眼識肥仔，欣賞我是『食力』與實力兼備的『食偶派』，哈哈！」肥仔憶述小時候經常跟媽咪光顧連鎖快餐店吃下午茶餐︰「小學時幾乎每天放學都跟媽咪去吃雞翼西多士，價廉物美，吃飽便有力氣跟同學去玩及做功課。」不過，肥仔直言甚少約女生到快餐店約會，因為自己始終是明星，不宜太過張揚。他笑說：「最多叫外賣一起吃！」

除了夠「食力」，肥仔直認與冬瓜燉湯是天作之合。他更自封「靈活冬瓜」：「雖然小時候常被人說似大番薯，但我自覺更像大冬瓜，而且是一個靈活又會轉彎的冬瓜！雖然冬瓜相當硬淨，但口感軟綿綿，跟我一模一樣，表面看似硬朗，其實內心柔軟，一試上癮！」肥仔更即席示範消暑三式的第一式「抱冬瓜降溫大法」，與「最愛」合而為一，淺露微凸的肚腩仔，加上其秒睡本色，隨即化身「可愛覺主」！他說：「想不到抱冬瓜如此舒服，恍如吹冷氣一樣清涼，不消一會便想睡了！」

至於終極消暑大法，肥仔大推「冬瓜燉湯二人餐」：「我會選女神花姐（經理人黃慧君）陪我吃冬瓜燉湯二人餐，因為她跟我一樣十足十大冬瓜，分別只在於花姐肉質不夠我實淨，但其實我們都是個性外剛內柔的人！雖然大家經常在節目中看到花姐罵人，其實她私底下對我們很好，口硬心軟，而且姬松茸冬瓜燉湯可以消暑清熱，讓她下下火也不錯呀！」

（即時娛樂）