刑偵12｜陳自瑤漸進式忍痛情緒曬演技 過於投入淚流不止 (15:14)

無綫劇集《刑偵12》昨晚（18日）播出新一集，講述陳自瑤（Yoyo）飾演的何妙雪到探監房探丁洛風（林保怡飾）時，邊流淚邊強顏歡笑報平安，為了不讓洛風擔心強裝沒事報告近况，並堅定地表示相信洛風的真心。看見痛苦的洛風，妙雪心痛地表示：「你淨係有病咋，你唔係有錯呀！」說畢一面心痛的伸出手、隔着玻璃向洛風「問好」及許下愛的承諾：「好啦，我會等你出嚟呀吓。」短短2分鐘的探監戲，Yoyo以極具層次的情緒變化，演活強忍心痛、快被心痛感覺淹沒、以及力抗心痛安慰愛人的三大情緒。她為了投入演繹一度哭至面容抽搐，但大部分鏡頭仍「喊出仙氣」。

Yoyo受訪時坦言很喜歡這場戲，並感激巢志豪監製的指引。她說︰「我前一晚有問巢導意見，到底點樣演會比較好，佢就話要嗰種好心痛，但又要忍住，因為唔想對方難過，但自己其實忍唔住，最後仲要安慰番對方嘅嗰種感覺，跟住我就話好啦，我盡量試吓做啦，然後就主力背好晒啲對白。」Yoyo續指正式拍攝當日，林保怡拉住她對了一次對白後便說：「得啦！你背熟晒對白喇嘛？即係冇問題啦！」之後Yoyo便全力培養情緒，她回憶︰「正式拍時，我一坐喺個探監室度，啲感覺就全部齊晒，跟住我一見到保怡哥行入嚟，啲情緒就嚟料。」

情感一發不可收拾的Yoyo笑言拍畢大頭後補拍手部戲分時，還是忍不住一再流淚。她說︰「啲情緒去到嗰度都未甩到，我係咁喊。可能因為呢場戲啲情緒係想放但又唔放得之間，個情緒變得好複雜同唔係好釋放到，嗰晚都瞓得唔係好好。」對於Yoyo表現，巢志豪說：「佢完全做到晒我講畀佢嘅所有情緒，佢都好開心做到晒我想佢做嘅嘢。」

（即時娛樂）