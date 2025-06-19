無名指｜郭富城許恩怡Gigi鮑起靜 合演寫實感人家庭問題 (16:10)

郭富城與許恩怡主演的電影《無名指》，上周以神秘場形式首次放映一場，不但全院滿座，更贏盡全場觀眾的熱淚與讚賞。兩位主角驚喜現身映後分享，發現現場好多觀眾仍在抹眼淚。電影公司今天（19日）正式發放前導海報、預告及劇照，更宣布徇眾要求再推出周末優先場，讓心急影迷先睹為快！

《無名指》是關於父女和解、為夢想努力並樂觀面對人生的電影，除了郭富城及許恩怡，一同合演的還有鮑起靜及特別演出的梁詠琪（Gigi）、譚耀文。郭富城與許恩怡飾演父女鄧叔彥與鄧辭，因為鄧叔彥不懂面對從小患上肌肉萎縮症的女兒，竟然選擇逃避，一直缺席女兒的成長，父女關係變得疏離甚至不和。倔強的女兒鄧辭卻沒有放棄自己，即使全身只剩一根無名指能驅動電動輪椅，她也要追尋夢想，更積極報考公開試，甚至令曾經自暴自棄的父親也振作起來，回歸家庭重新擔起照顧女兒的沉重責任。

《無名指》的前導預告正是由女兒鄧辭的心聲出發：「飛出去看看外面的世界，是我的夢想。」一句話點出女主角對實現夢想的渴求，卻要面對重重波折與阻撓：父親因腳傷已成過氣壁球運動員，變得頹廢又逃避現實；負責照顧自己的嫲嫲勞心勞力但年事已高；母親更在多年前離家出走，從此未見一面。電影由新晉導演孔令政首次自編自導，早前更參選荷蘭亞洲電影節並入選Horizons單元。

（即時娛樂）