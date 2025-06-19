VIVA出道一周年女團聯乘企劃 邀陳葦璇分享組合難忘事 (16:55)

女團VIVA成軍一周年，推出抒情新歌《不夠浪漫的我們》，更精心策劃一個「女團聯乘企劃」，告訴大家「女團唔容易做，但團魂永在」。

新歌《不夠浪漫的我們》是VIVA首次挑戰抒情風格，歌詞講述成員間的感情及羈絆，亦是向成員的「表白之歌」。為了呼應歌曲主題，VIVA邀請幾位曾經是女團成員的前輩合作，除了cover對方的代表作，更會請嘉賓cover VIVA新歌，實行來個「女團大交流」。VIVA表示：「香港女團真係唔易做，好多都未必可以行到最後，但女團嘅精神同回憶係永遠，同埋希望可以透過今次企劃，延續呢份女團情誼。」

企劃頭炮請來As One成員陳葦璇（Kira），一同跳唱As One經典作《Candy Ball》的killing part。影片上架未夠24小時已獲得過萬點讚，網民紛紛表示「回憶即刻返晒嚟」， 又大呼「呢個crossover大癲」、「呢段片好驚喜！」、「好經典」、「要full version」。VIVA今次跟Kira合作，除了重現當年As One嘅經典舞步，更有深情訪問。Kira公開當年和隊友去韓國訓練的趣事︰「我哋嘅宿舍有兩張好大嘅牀，諗住兩個兩個咁瞓，但Chloe好得意㗎，佢唔可以同人有身體接觸咁瞓覺，結果佢自己走咗去瞓梳化！」談及當年在韓國打歌嘅日子，Kira感觸到眼濕濕︰「我哋每個人都有個美少女手環，上台前會聚埋一齊打氣... 依家講起都『起雞皮』，好開心，永遠都會記得嗰個moment。」

Kira坦言曾看過VIVA多次演出，令VIVA十分驚喜。Kira還感性地說：「女團一定要支持，如果冇呢段memory，可能你成段娛樂圈旅程就係自己一個係咁出歌、做嘢。有一班人真摯咁陪你做呢件事，10年後就算唔同團都會記得。」Macy立即認同：「真㗎，做團之後先感受到做團嘅好。」其他成員都紛紛和議。最後Macy代粉絲問As One會否合體，Kira笑住話：「問過其他成員啦，要佢哋出山，可能要等到我有紅館之日先得。」

（即時娛樂）