刑偵12｜潘志文六度演中風角色 獲封「TVB御用中風王」 (17:30)

無綫劇集《刑偵12》踏入結局周，三大Big Boss丁少芸（陳法蓉飾）、林昱水（張松枝飾）及傅洋山（曹永廉飾）計劃強強聯手。飾演傅洋山的曹永廉在劇集前期表現專業又淡定，但隨着劇情發展，傅洋山撕破面的速度相當驚人，尤其對着恨之入骨的爸爸傅德善（潘志文飾）更是極盡忤逆及惡人之能事，強灌他飲水，更氣到他中風。傅洋山將在今晚（19日）播出的新一集裏瘋狂淋電油，親手燒死傅德善。

現年75歲的潘志文繼《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》後，第六度飾演中風角色，他接受TVB.COM訪問時坦言絕不介意，並笑言希望挑戰羅樂林「一日死5次」。潘志文中氣十足地說︰「我入行50幾年，最初都係做專業人士，後來見到羅樂林一日死5次，我又覺得幾好玩，都想自己都有番個類似嘅記憶點。終於拍咗咁多年，畀我賺到個名叫做『TVB御用中風王』，近日仲有網民畀咗個新封號，叫我『中風之神』添！」

他表示每次拍完中風戲後都會認真研究，務求日後演得更好，亦希望每次演中風都能演出不一樣的感覺。他表示：「有句說話叫盡善盡美，我要挑戰自己，每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色。我每次演完中風戲，都會賽後檢討，睇吓有冇某啲地方做得唔夠或做得唔啱，所以之後再叫我演中風戲，我都會做好佢，希望一次好過一次，最緊要觀眾鍾意睇。」潘志文稱除了中風，他演的角色也死過很多次，如之前拍攝《天地男兒》的一場棺材戲，他為了不影響其他演員情緒，死也要死得入戲。他說︰「嗰場戲我雖然死咗冇對白，但我都會諗點樣可以做好啲呢？嗰日我一化咗個死人妝之後，我就一直瞓喺棺材度粒聲唔出、郁都唔郁，希望幫助對手同我做戲。」

潘志文大讚曹永廉是好對手，他坦言單是一個淋水動作也需要相當講究︰「其實拍戲對手好緊要，曹永廉向住我淋水，如果佢唔夠狠心或者淋得太快，拍出嚟就冇咁好睇喇。」潘志文說這次為配合中風演出，雖然拍攝時正值炎夏，但劇組仍為他準備了冷衫及冷帽。他笑言幸好有不止一場淋水戲，令他可以乘機降溫。潘翁又透露今晚被燒死一幕，他亦專誠為角色設計了一種痛徹心扉的慘叫聲，想帶出角色不能動，同時很難受及痛心的感覺。

（即時娛樂）