麥明詩產後首公開露面談BB照風波︰不想再有這些圈套 (19:04)

今年3月成為新手媽媽的麥明詩早前帶同兒子跟前度林作的母親王莉妮見面，王莉妮隨後於社交平台分享合照，把BB樣子曝光。當時有傳王莉妮此舉惹麥明詩不快，加上遭受網民抨擊，她未幾便刪除照片。另邊廂，林作的現任女友裕美開腔為未來奶奶抱不平，斥麥明詩為事件的始作俑者，又指麥明詩要王莉妮跟其BＢ上契的行為十分奇怪。麥明詩今天（19日）出席活動時，表示與王莉妮一直保持良好關係。她說：「我參選港姐時，伯母給予我不少支持與鼓勵，我和丈夫至今亦會不時與她聚餐，尊重長輩及曾對我有恩之人。」對於被指為王莉妮「設下圈套」，她認為最終決定權在對方手上，或許當時雙方在溝通上出現誤會，但對方後來已迅速刪除照片，雙方關係未有因此受影響。麥明詩坦言︰「不想再有這些圈套，免得自己中了別人圈套。」

談及裕美指控她多次要求前男友母親王莉妮與其子「上契」，行為奇怪，麥明詩回應稱︰「與長輩屬私人關係，不便多作評論，總之我們關係良好。」被問及其子是否已跟王莉妮上契，她僅表示已回應過，BB的私人事就不回答了。至於裕美稱上契事件會影響她與林作的關係，麥明詩表示︰「他人想法難以預料，我只能掌握個人感受與關係。」至於可會更小心處理與王莉妮的關係，她表示與不同朋友一向關係融洽，不會過度在意他人看法，最重要的是自己與丈夫關係和諧。她亦透露，安排孩子與王莉妮見面當日，丈夫亦有陪同。對於裕美是否有意攻擊，她則不作回應。

面對網民質疑她近日在廣告中讓BB曝光，麥明詩澄清︰「廣告中的小朋友是演員，不是我BB。我的BB還沒那麼大，網民有所誤會。」她強調目前未有讓孩子公開亮相的打算，因為其心智尚未成熟，好與壞的批評都會影響小朋友的心理健康，日後是否曝光會視乎孩子本人意願，總之她會盡力保障小朋友的私隱，讓小朋友無憂無慮地成長。

談及育兒生活，麥明詩表示情况較預期理想，儘管過程辛苦，但當中的喜悅彌足珍貴。她感恩擁有堅強的後援團隊，包括父母、老爺奶奶及工人姐姐，齊心協力照顧孩子。她亦大讚丈夫是「神隊友」，不但樂於分擔，更主動學習，經常上網觀看育兒教學影片。她補充，自己與丈夫經常向媽媽請教意見。麥明詩說︰「我們與工人姐姐4人有個群組，日常交流孩子的狀况，樂於接納媽媽的指導與建議，讓育兒進展順利。」被問及是否曾出現產後抑鬱，她坦言整體過程愉快，即使偶有情緒波動，亦因丈夫請假陪伴並提供情緒支援，加上孩子的笑容，讓她迅速康復過來。至於丈夫是否成為出氣袋，麥明詩笑言：「不是的，他是我的支持和支援，當我產生懷疑時，他總能給我肯定。」

傳聞她與馮盈盈關係決裂、姐妹情不再，麥明詩否認，並表示不明白傳言從何而來。她解釋，自懷孕至分娩長達9個月期間，自己少外出，減少社交屬於正常情况，相信朋友們會明白。她亦透露，已與馮盈盈及陸浩明約好見面。麥明詩強調好友之間毋須計較多久才見一次，最重要是彼此保持溝通，一切在心中。

（即時娛樂）