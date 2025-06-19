女神配對計劃｜曾展望有信心追到葉蒨文 梁敏巧否認拜金 (19:49)

葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、李芷晴及梁敏巧今天（19日）連同12位《女神配對計劃》參加者出席宣傳活動，5位「女神」輪流與被抽中的參加者玩心動遊戲。葉蒨文抽中緋聞男友曾展望時一臉愕然，與男方齊聲質疑是否刻意安排。曾展望毫不避嫌，以公主抱方式抱起葉蒨文。直播期間，有網民留言追問葉蒨文何時對曾展望有感覺。她回應稱，二人因合作拍攝處境劇《愛‧回家之開心速遞》而結識，拍攝之餘也常與一眾朋友外出聚會，熟絡後漸生好感。

葉蒨文受訪時表示節目中3位男士爭相博取她的好感，場面充滿火藥味，她就在旁邊「食花生」。她表示曾同時遇上幾位追求者，但從未試過與3男同桌食飯，相信他們也有壓力。葉蒨文表示目前尚未作出選擇：「愛情是一場持久戰，我們5位女神都非常認真及尊重每位追求者，盡可能以負責任方式處理，不想傷害別人。」曾展望認為每位參加者皆具個人優勢與魅力，其藝人身分並非交往上的優勢關鍵。他表示兩個人是否適合要看節目，他有信心追求成功，並期望大家給予他與葉蒨文更多時間與空間，以便雙方可以認真相處了解。

梁敏巧拒絕63歲追求者，坦言對方年紀大令她掙扎。她否認拜金，強調只求對方有上進心與安全感。她反駁林作言論，說幾位前度均為普通人，不是什麼才俊。梁敏巧說︰「我的目標是結婚生子，如婚後丈夫能給我舒適的家，我覺得沒問題，不是拜金。」對於被網民批評素顏拍片時似40、50歲，林作更取笑是「Auntie face」，梁敏巧直言也被自己的樣子嚇親，她自嘲近年太忙捱出殘樣，但笑言「Auntie都有市場」。

林俊其自2019年開始留意羅毓儀，形容今次參與節目是緣分，與羅毓儀一起強調拍攝過程無劇本。林俊其曾因自覺落選眼濕濕，羅毓儀則為公平拒私下見面。對於曾與梁超怡傳緋聞，林俊其澄清只是因合作成為好朋友，他絕無追求女方之意。關嘉敏坦言對姜卓文有好感，但黃家俊心地人品好，不排除鬧出三角戀，被取笑似是女追男。

（即時娛樂）