張天賦內地巡唱增磅回港 出席活動自爆要縮肚 (21:15)

張天賦（MC）今天（19日）出席活動時談及理財觀念，他坦言不擅長理財，投資交由專業人士處理，購物時十分任性。他笑言：「我很喜歡網購，看到適合的便會下單，點擊一下實在太容易。早期經常衝動購物後後悔，但經歷多了就懂得如何選擇。」被問及最常後悔什麼時，MC表示多與衣物尺寸有關︰「有時褲子太長，但可能問題不在褲子。」他亦分享過去買鞋的經歷，不是太鬆就是太窄，主因是各品牌尺碼標準略有差異，因此現時網購前會格外留神，並偏好選擇退貨不收手續費的平台。

MC透露有儲蓄習慣，會撥出部分薪金給母親保管。他未透露具體金額，但強調母親滿意和安心。他亦澄清早前曾提及「掙夠過億便退休」一說，表示其目標是5億元，而目前1億都未掙到，仍需努力。MC表示掙錢目的為照顧家人及應付日常所需。他希望35歲前財富自由，現階段要繼續努力工作。

談及警方近日搗破跨境售賣假演唱會門票的詐騙集團，他表示任何涉及欺詐的行為都不應該，呼籲粉絲應透過正規渠道購票，特別是加入其歌迷會，以確保買得真票。至於政府建議主辦機構增加公開發售門票比例，MC表示此議題不在其掌握範圍，但作為歌手，盼望歌迷毋須依賴黃牛票。他說︰「我也聽過有粉絲投訴花高價買飛，很心痛。」

MC剛完成廣州、東莞及清遠的內地巡唱，他笑言享用了不少當地美食，身形略見圓潤。他說：「今日穿上數月前拍廣告時的衣服，有點緊，要縮肚。我會多做運動減肥，但不會節食。」

（即時娛樂）