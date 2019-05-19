男友楊明咀高海寧 莊思明：個心有少少唔舒服

【明報專訊】莊思明、余思霆昨日到黃竹坑警察學校為慈善節目錄影，莊思明表示因食麻辣火鍋弄至聲沙，似變了性，但不是因看到男友楊明在《婚姻合伙人》與高海寧的咀嘴戲激到聲沙。她稱高海寧拍攝前已跟她講過，「如果說個心無事就呃你，點都有少少唔舒服，不過做這行無得揀，調轉男友見我拍這類鏡頭都會這樣」。她讚男友表現好好，一直演嚴肅角色，今次比較輕鬆搞笑，有新鮮感。

余思霆：朱敏瀚過了試用期

余思霆去年和天堂鳥成員Tyrese分手，早前認戀朱敏瀚，她表示與朱敏瀚因拍劇相識年半，拍拖過了3個月試用期。對於拍拖不久便與男友外遊？她指因剛巧大家放假，伯母亦有同行。這麼快見家長？她說：「是呀！Auntie好nice，對我好好。（可有催婚？）沒有！我們還細個，結婚都要儲錢先。」她自言只得25歲，還未知是否視對方為結婚對象，但目前感情穩定。朱敏瀚是否等她回復單身才展開追求？她說：「他經常說無追過我，可能我比較笨。」她稱前度Tyrese有致電恭喜，間中會互相問候。有傳Tyrese與林欣彤拍拖？她說：「我們沒傾過這話題，我真的不知！」

記者：林祖傑